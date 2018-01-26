Пользователи соцсетей начали публиковать снимки с хештэгом #ЭтоНеПоводУбить — таким образом они выступают против осуждения жертв насилия. Флешмоб начался после того, как московский студент Артем Исхаков убил и изнасиловал свою сверстницу Татьяну Страхову, а затем написал об этом пост в соцсетях и покончил с собой.

Акция #ЭтоНеПоводУбить началась после того, как некоторые СМИ — например, РенТВ или «Дни.ру» — и пользователи соцсетей попытались возложить часть ответственности за убийство на саму Страхову, намекая на то, что она публиковала в соцсетях «провокационные вещи».

В колонке, которая вышла на сайте «Дни.ру», ее автор пишет, что погибшая девушка «оказалась не столь невинной» и «могла провоцировать» Исхакова своими фотографиями. Телеканал Рен-ТВ озаглавил статью о Страховой и Исхакове словами «Довела своим безразличием».

Флешмоб #этоНеПоводУбить запустили в соцсетях 24 января. Мужчины и женщины выкладывают свои снимки (чаще всего — полуобнаженные) с этим хэштегом, показывая, что фотографии или поведение жертвы не могут оправдать насилие и убийство.

Сейчас под этим хэштегом только в Instagram разместили уже более 3400 постов.