Пользователи соцсетей начали публиковать снимки с хештэгом #ЭтоНеПоводУбить — таким образом они выступают против осуждения жертв насилия. Флешмоб начался после того, как московский студент Артем Исхаков убил и изнасиловал свою сверстницу Татьяну Страхову, а затем написал об этом пост в соцсетях и покончил с собой.
Акция #ЭтоНеПоводУбить началась после того, как некоторые СМИ — например, РенТВ или «Дни.ру» — и пользователи соцсетей попытались возложить часть ответственности за убийство на саму Страхову, намекая на то, что она публиковала в соцсетях «провокационные вещи».
В колонке, которая вышла на сайте «Дни.ру», ее автор пишет, что погибшая девушка «оказалась не столь невинной» и «могла провоцировать» Исхакова своими фотографиями. Телеканал Рен-ТВ озаглавил статью о Страховой и Исхакове словами «Довела своим безразличием».
Флешмоб #этоНеПоводУбить запустили в соцсетях 24 января. Мужчины и женщины выкладывают свои снимки (чаще всего — полуобнаженные) с этим хэштегом, показывая, что фотографии или поведение жертвы не могут оправдать насилие и убийство.
Сейчас под этим хэштегом только в Instagram разместили уже более 3400 постов.
19-летний московский студент Артем Исхаков 22 января убил свою соседку по квартире Татьяну Страхову и подробно описал на своей странице «Вконтакте» совершенное убийство и изнасилование.
«Я убил свою соседку. и в****л. дважды. возможно, сделаю это еще раз, но она начинает остывать […] почему я это сделал? не знаю, потому что мне надоело слушать ее е***е объяснения на тему того, почему она против того, чтоб пить со мной, и видеть, как она пытается подкатывать к моему воннаби другу», — написал Исхаков. Он признался, что «вынашивал идею убийства» с начала января.
В середине поста Исхаков написал о своих несбывшихся желаниях по отношению к своей жертве.
«Она такая холодная, хах. как и её сердце по отношению ко мне. я бы хотел, что бы все сложилось иначе. последние почти два года. чтоб мы продолжали быть вместе, чтоб у меня не поехала крыша», — написал он. В конце своего поста он извинился перед своими родителями и родителями Страховой.
После публикации текста Исхаков совершил самоубийство.
Его друг рассказал изданию «Медуза», что убийца посещал психотерапевта из-за проблем с психикой.