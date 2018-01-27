Аварию на ТЭЦ Бишкека обещают устранить к вечеру 27 февраля

Вечером 26 января на бишкекском ТЭЦ снизили нагрузку в два раза из-за временного отказа оборудования. Во время аномального похолодания многие бишкекчане жалуются на недостаточное отопление и даже на отсутствие горячей воды.

Обновлено в 13:30.

Директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу сообщил, что сбой оборудования произошел из-за того, что температура воды в ТЭЦ упала на старых агрегатах, а температура горячей воды стала ниже нормы. Проблемы появились с трубопроводом подающей воды.

Омуркул уулу пообещал, что проблемы будут устранены к 22:00 вечера 27 января. Если проблему не устранят, то виновных определит спецкомиссия во главе с первым вице-премьером Айбеком Шадиевым.

«Убедительная просьба беречь электроэнергию. Температура ниже падать не будет, с системы сливать воду в ожидании, что она станет горячей, не рекомендуется», — обратился к жителям столицы мэр Бишкека Албек Ибрагимов.

Градоначальник попросил «не включать лишние электроприборы», по его словам «через 6-7 часов все придет в норму».

Ранее пресс-секретарь компании «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева сообщила, что на ТЭЦ вдвое снизили нагрузку — с 340 МВт до 154 МВт. Температуру сетевой воды также снизили — с +84 градусов до +62 .

Причиной стал сбой работы оборудования для подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Авария произошла на старых блоках, которые не были модернизированы — их не успели заменить. ​

Об аварии сообщили только спустя семь часов после того, как она произошла. К этому времени жители разных районов города пожаловались в городские службы на плохое отопление или полное его отсутствие.

«На данный момент идет восстановление штатного температурного режима и нагрузки станции. В течение ближайших часов нормальный режим теплоснабжения для горожан будет восстановлен», — написала она в своем фэйсбуке.

Однако утром 27 января горожане все также жалуются на слабое отопление и даже отсутствие горячей воды.

Пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова сообщила, что в Национальном госпитале мерзнут пациенты.

«К сожалению, мы не можем обеспечить обогревателями каждую палату, да, такую нагрузку и не выдержит старая электропроводка медучреждения, ели во всех палатах одновременно подключить дополнительный электрообогрев», — цитирует она министра Талантбека Батыралиева.

Пока оборудование на ТЭЦ не починят, Батыралиев предложил медперсоналу раздать пациентам дополнительные одеяла.

Авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием, которое, по информации МЧС, продолжится с 26 по 29 января.

В 2017 году в ТЭЦ закончилась модернизация – были построены два новых блока с системой очистки дымовых газов, а мощность достигла 812 мегаватт, что в два раза больше, чем до ремонта.

Ремонт начался в 2013 году и обошелся в 386 миллионов долларов, которые в качестве кредита выдал Китай.