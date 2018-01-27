Россия: МВД аннулировало паспорта двух мужчин, которым поставили штампы о браке

Министерство внутренних дел России признало недействительными паспорта двух москвичей, которым поставили штампы о браке. Сотрудницу МВД, которая поставила штампы, и ее начальника собираются уволить.

Издание «Медуза» пишет, что Министерство внутренних дел России признало недействительными паспорта двух мужчин, которым в Многофункциональном центре госуслуг поставили штампы о заключении брака.

По словам самих мужчин, эти штампы были подтверждением брака, заключенного ими ранее в Дании.

В органах утверждают, что сотрудница МВД, которая поставила штампы о регистрации брака, нарушила закон и будет уволена, как и ее начальник.

Москвичи Павел Стоцко и Евгений Войцеховский в эфире телеканала «Дождь» рассказали, что в России 25 января в одном из многофункциональных центров подтвердили их брак. Поженилась пара 4 января в Копенгагене.

«Мы пришли к сотруднику. Она совершенно без лишних вопросов взяла документы. Не меняясь в лице, ни один мускул не дрогнул», — рассказал Войцеховский.

Позже в ответ на это заявление пресс-служба Многофункционального центра (МФЦ) Москвы заявила, что «центры не предоставляют услугу по регистрации брака» и не проставляют в паспорт «никакой штамп».

Согласно сообщению, заявление мужчин не обосновано и является ложью.

По Семейному кодексу в России признают зарегистрированные за границей браки между россиянами, если нет обстоятельств, препятствующих заключению брака — таких, как близкое родство между супругами. Половых ограничений в этой статье нет.

Теперь российские депутаты намерены устранить «лазейку в законе». В России запрещены однополые браки и действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.