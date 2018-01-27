Исаков в Давосе: Правительство пригласило в Кыргызстан компании, с которыми встречался премьер-министр

Правительство пригласило в Кыргызстан компании, с представителями которых во время экономического форума в Давосе встречался премьер-министр Сапар Исаков. По словам советника главы правительства, представители компаний приедут в Кыргызстан в течение года для «изучения возможности инвестирования».

Советник премьер-министра Гульнура Торалиева сообщила журналисту kloop.kg, что представители компаний, с которыми на форуме встретился глава правительства, приедут в Кыргызстан для «изучения возможности инвестирования».

«Во время поездки мы провели около 30 встреч с компаниями “гигантами”. Цель нашей поездки [на экономический форум в Давосе ]– установить контакты, рассказать об инвестиционных возможностях страны и гарантировать поддержку со стороны правительства», — сказала Торалиева.

Среди приглашенных в Кыргызстан компаний представители американской компании «Циско» (Cisco), которая занимается высокотехнологичными инновациями.

Правительство надеется, что компания не только поможет Кыргызстану в реализации «проектов по цифровой трансформации», но и профинансирует их.

Также в Кыргызстан должны приехать представители южнокорейской компании «Дэсун» (Daesung) — она производит электротехнику.

Пока точная дата визита этих компаний неизвестна.

По словам Торалиевой, для кыргызстанской делегации важно было наладить контакты с топ-менеджерами компаний, «поскольку Кыргызстан не был представлен в Давосе за последние 20 лет».

Всемирный экономический форум проходил в Швейцарском городе Давос c 22 по 25 января.

Его посетили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры других государств. Кыргызстан на форуме представил премьер-министр Сапар Исаков.