Украина: Саакашвили посадили под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд приговорил экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили к ночному домашнему аресту.

Журналисты украинского телеканала «112 Украина» сообщают, что суд частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, назначив Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00.

Саакашвили планирует открыть в своей квартире «что-то вроде телестудии», чтобы «продуктивно использовать время домашнего ареста».

Кроме того политик заявил, что 4 февраля хочет провести «Марш за импичмент».

Саакашвили задержали 8 декабря, ему предъявили обвинение в «содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности».

По версии генпрокурора Юрия Луценко, экс-президент Грузии получил от бизнесмена Сергея Курченко, полмиллиона долларов на проведения своей деятельности в Украине.

В качестве доказательств генпрокурор предоставил суду записи перехвата разговоров, которые, по его словам, подтверждают это.

Сам Саакашвили опровергает все обвинения в свой адрес. Бизнесмен, который сейчас находится в России, заявил, что не знаком лично с экс-президентом Грузии.

Ранее в Тбилиси суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий.

Грузинский суд считает, что Саакашвили превысил полномочия в 2008 году, когда помиловал четырех высокопоставленных грузинских полицейских, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Адвокат бывшего президента Грузии София Гогличидзе заявила, что в деле нет доказательств вины Саакашвили. Она собирается обжаловать решение суда.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины.