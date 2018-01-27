Авария на ТЭЦ: Бишкекчанам сделают перерасчет платы за отопление за январь

Глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев сообщил, что из-за аварии на ТЭЦ Бишкека бишкекчанам сделают перерасчет за январь. Мэр Бишкека пообещал, что если к 22:00 ночи 27 января аварию не устранят, ответственные за ремонт старого оборудования понесут наказание.

По словам Калиева, после ремонта вышедшего из строя старого оборудования специалисты проведут перерасчет за отопление за период, когда на ТЭЦ снизили температуру.

По факту аварии на ТЭЦ уже создали комиссию, в которую вошли главы всех энергоструктур, а возглавил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев.

На экстренной пресс-конференции глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сообщил, что последствия аварии на ТЭЦ устранят к 22.00 вечера 27 января.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что если авария произошла по вине работников ТЭЦ и проблема не будет решена в назначенный срок, созданная комиссия выявит специалистов, которые понесут ответственность.

«Ущерб еще не подсчитали и не можем гарантировать, что к 10 часам температура в домах нормализуется», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь компании «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева сообщила, что на ТЭЦ вдвое снизили нагрузку — с 340 МВт до 154 МВт. Температуру сетевой воды также снизили — с +84 градусов до +62 .

Это случилось из-за аварии на старых котлоагрегатах, которые не модернизировали в этом году. Об аварии сообщили только спустя семь часов после того, как она произошла. К этому времени жители разных районов Бишкека стали замечать снижение тепла в квартирах и писать об этом в фэйсбуке.

Эта авария на ТЭЦ совпала с аномальным похолоданием, которое, по информации МЧС, продолжится с 26 по 29 января.

В 2017 году в ТЭЦ закончилась модернизация – были построены два новых блока с системой очистки дымовых газов, а мощность достигла 812 мегаватт, что в два раза больше, чем до ремонта.

Ремонт начался в 2013 году и обошелся в 386 миллионов долларов, которые в качестве кредита выдал Китай.