Бишкек: Милиционера уволили после публикации видео, на котором он нецензурно допрашивал бездомных

Видео, на котором милиционер в вероятно алкогольном опьянении нецензурно отчитывал двух бездомных, опубликовали 26 января. Уже на следующий день пресс-служба МВД сообщила о его увольнении.

Пресс-служба МВД сообщила, что после публикации видео, на котором милиционер в вероятно алкогольном опьянении допрашивает бездомных, в ведомстве провели служебное расследование.

В ходе расследования Служба внутренних расследований МВД нашла этого милиционера — им оказался старшина милиции из отдела охраны ГУГССО МВД.

По решению ведомства его уволили, а руководителей подразделения наказали в дисциплинарном порядке.

В МВД не уточнили, признал ли уволенный, что находился в алкогольном опьянении и вел себя агрессивно по отношению к бездомным.

Ведомство сообщило, что инцидент произошел 29 декабря 2017 года на пересечении улиц Советской и Щербакова.

Видео опубликовал дорожный активист Болот Ибрагимов.

На нем сотрудник милиции. нецензурно выражаясь и находясь, вероятно, в алкогольном опьянении, приставил двух бездомных к стене.

Присутствовавшие на видео мужчины утверждали, что милиционер бил бездомных.

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