Кыргызский фильм «Кентавр» покажут во Франции

В кинотеатрах Франции с 31 января в прокат выходит фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата — «Кентавр». Фильм покажут в 30 кинотеатрах и выпустят на DVD.

Департамент кинематографии при Министерстве культуры Кыргызстана сообщил, что французский дистрибьютор фильма Epicentre Films запустит в прокат кыргызский фильм с конца января.

Показ фильма будет проходить в 30 французских кинотеатрах. После завершения кинопроката фильма планируется также выпуск DVD.

Актан Арым Кубат лично представил фильм французским зрителям в пред-премьерном туре с 22 по 26 января. Эти показы прошли в кинотеатрах нескольких франц узких городов — в Париже, Шартре, Тулузе и Монтрее.

Первый показ прошел в одном из лучших залов парижского Cinemades Cineastes, где модератором мероприятия выступил известный французский кинорежиссер Жерар Кравчик.

«Кентавр» также покажут на церемонии закрытия международного фестиваля азиатского кино в Везуле в феврале.