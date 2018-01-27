МЧС устранили угрозу подтопления домов в районе реки Ала-Арча на западе Бишкека

Утром 27 января из-за образовавшегося ледяного затора на реке Ала-Арча под угрозой подтопления оказались пять домов на улице Рыскулова. Сотрудники МЧС и «Зеленстроя» оградили реку песком и ликвидировали угрозу подтопления.

Утром 27 января в МЧС сообщили, что из-за ледяных заторов на улице Рыскулова на западе города Бишкек под угрозой затопления оказались пять домов.

На место происшествия выехала оперативная группа Управления МЧС по городу Бишкек и бригада спасателей службы спасения.

Угрозу подтопления предотвратили к 14 часам 27 января.

«Задействовано было 25 человек от муниципального предприятия “Зеленстрой”, 25 сотрудников МЧС, шесть машин “Тазалыка” с песком. Большую работу проделали, и теперь вот греемся», — рассказал журналисту Kloop.kg полковник МЧС Майрамбек Джунусов.

По словам Джунусова, спасатели с помощью мотопомпы откачали воду со двора жилых домов, а для укрепления берега выложили вдоль берега реки около 500 мешков с песком.

Хотя угроза подтопления устранена, участок находится под наблюдением специалистов.