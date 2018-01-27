Авария на ТЭЦ Бишкека: Причину аварии не нашли, когда будет тепло – неизвестно

Директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу дал уже вторую пресс-конференцию за день, и рассказал, что причина аварии и то, когда будет восстановлено отопление, ему неизвестны. Глава «Северэлектро» Искендер Кадыркулов пообещал восстановить электроснабжение «в течение часа» — жители разных районов города жалуются на отключение света.

На пресс-конференции 27 января главы ТЭЦ и «Северэлектро» отчитались о причинах отсутствия отопления и электроэнергии в домах бишкекчан.

Днем 27 октября, на первой пресс-конференции по аварии на ТЭЦ Бишкека отопление обещали восстановить до 22 часов того же дня, но на второй конференции глава предприятия Нурлан Омуркул уулу сообщил, что ему неизвестно, когда проблема будет устранена.

«Пока не можем сказать, когда будет тепло, сами не знаем. Обследуется линия трубопроводов, осматривается насосное оборудование станции. Проблема в том, что химообессоленная вода поступает не полностью, где-то происходит утечка», — рассказал он.

Ранее мэр Албек Ибраимов сказал, что если авария не будет устранена до 22 часов, спецкомиссия во главе с первым вице-премьером Айбеком Шадиевым найдет и накажет виновных.

Точная причина аварии по-прежнему неизвестна, но «диверсий и взрывов турбин» не было.

«В ТЭЦ основную работу выполняет новое оборудование, т.е. основную нагрузку не несут старые котлы», — сказал глава ТЭЦ.

Омуркул уулу заявил, что готов уйти в отставку и понести ответственность за аварию.

Ранее представители ТЭЦ утверждали, что авария произошла именно на оборудовании, которое не успели модернизировать. Модернизацию оборудования ТЭЦ закончили к августу 2017 года. Модернизацией занималась китайская компания TBEA — за $ 386 млн.

Специалисты пытаются устранить последствия аварии на ТЭЦ. Сбой оборудования произошел из-за того, что температура воды в ТЭЦ упала на старых агрегатах, а температура горячей воды стала ниже нормы.

Также на пресс-конференции выступил директор «Северэлектро» Искендер Кадыркулов. Он сообщил, что отсутствие электричества в разных районах не связано с аварией на ТЭЦ.

Кадыркулов пообещал, что подачу электричества восстановят в течение часа.

Бишкекчане жаловались, что в некоторых районах города кроме отопления возникли проблемы и с горячей и холодной водой.

По словам заместителя главы «Бишкектеплосети» Михаила Курганова, в ходе проверки у 46 домов были обнаружены замерзшие трубопроводы горячей воды.

«Режим тепловых сетей в норме. Оборудование работает в штатном режиме. Мы обслуживаем 1877 жилых домов», — сказал Курганов.

Авария на ТЭЦ произошла вечером 26 января и ее надеялись устранить в этот же день. Спустя семь часов, когда горожане начали жаловаться на снижение температуры в домах, представители ТЭЦ сообщили об аварии и обещали решить проблему в течении нескольких часов.

Однако утром 27 января отопление по прежнему не было восстановлено. Премьер-министр Сапар Исаков поручил открыть пункты обогрева и горячего питания для жителей Бишкека и близлежащих районов.

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