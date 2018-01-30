Шадиев и Калиев тоже попросили прощения из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев и председатель Нацэнергохолдинга попросили прощения у бишкекчан из-за аварии на ТЭЦ. Ранее свои извинения передал и премьер-министр Сапар Исаков.

30 января на бишкекской ТЭЦ прошло выездное заседание комитета парламента, в котором участвовал первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

Во время заседания он извинился перед горожанами за аварию на ТЭЦ. Кроме него, свои извинения принес глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Пресс-секретарь Нацэнергохолдинга Аман Калыбеков подтвердил информацию журналисту Kloop.kg — по его словам, извинились также и другие руководители энергокомпаний.

«Глава Нацэнергохолдинга принес свои личные извинения за доставленные неудобства», — сказал Калыбеков.

Премьер-министр Сапар Исаков первым публично попросил прощения за аварию на ТЭЦ Бишкека и пообещал наказать виновных — он это сделал еще 29 января.

Исаков отметил, что наказание понесут руководители, ответственные за энергетический сектор. Генеральная прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «Халатность» из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.

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