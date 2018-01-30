В итоге жизнь их семьи прочно связана с Кыргызстаном — их дочь родилась в Оше, а сын — в Таласе. Их семья побывала во всех семи областях страны.

«В Кыргызстане достаточно полчаса ехать на машине, чтобы попасть в объятия природы. Во многих странах мира нет такой возможности», — говорит Зафер Динчер.

«Профессия фотографа для меня не бизнес»

Фотоаппарат он впервые взял в руки еще в школьные годы — тогда родители подарили ему профессиональную камеру. Но в Кыргызстане Зафер занялся своим хобби более серьезно.

Фото: Зафер Динчер Фото: Зафер Динчер Фото: Зафер Динчер Фото: Зафер Динчер Фото: Зафер Динчер Фото: Зафер Динчер

«Благодаря фотографии, я побывал во многих местах, пережил приключения, познакомился с новыми людьми — в селах [Кыргызстана] люди, совсем не зная тебя, пригласят к себе домой, напоят чаем, тепло встретят», — говорит он.

Чтобы сделать хороший кадр, он не боится иногда быть в самой гуще событий. Однажды, чтобы сфотографировать кок-бору, он сел на лошадь позади одного из всадников.

«Такие моменты останутся у меня в памяти навсегда», — улыбается он.

Фото: Зафер Динчер

Фотограф говорит, что хочет с помощью своих снимков привлечь кыргызстанцев и иностранцев больше посещать юг страны. Он говорит, что его публикациями с фотографиями Кыргызстана в соцсетях интересуются около 10 тысяч человек.