Зафер Динчер уже 14 лет живет в Кыргызстане — сейчас он преподает физику для лицеистов в Оше. Но, кроме работы, у него есть хобби — ездить по отдаленным уголкам Кыргызстана и фотографировать их.
Динчер родился в Германии и получил образование в Турции. Свою карьеру преподавателя физики он начал уже в Кыргызстане. С того момента прошло 14 лет — за это время он пять лет преподавал физику в Таласе, а теперь учит детей в лицее «Сапат».
Пять лет назад он серьезно увлекся фотографией — теперь Зафер старается объехать все уголки Кыргызстана, чтобы показать красоту его природы.
Зафер говорит, что, когда он со своей женой Хатиче впервые попал в Кыргызстан, пара приехала сюда просто посмотреть мир — они и не думали, что останутся здесь надолго.
В итоге жизнь их семьи прочно связана с Кыргызстаном — их дочь родилась в Оше, а сын — в Таласе. Их семья побывала во всех семи областях страны.
«В Кыргызстане достаточно полчаса ехать на машине, чтобы попасть в объятия природы. Во многих странах мира нет такой возможности», — говорит Зафер Динчер.
«Профессия фотографа для меня не бизнес»
Фотоаппарат он впервые взял в руки еще в школьные годы — тогда родители подарили ему профессиональную камеру. Но в Кыргызстане Зафер занялся своим хобби более серьезно.
«Благодаря фотографии, я побывал во многих местах, пережил приключения, познакомился с новыми людьми — в селах [Кыргызстана] люди, совсем не зная тебя, пригласят к себе домой, напоят чаем, тепло встретят», — говорит он.
Чтобы сделать хороший кадр, он не боится иногда быть в самой гуще событий. Однажды, чтобы сфотографировать кок-бору, он сел на лошадь позади одного из всадников.
«Такие моменты останутся у меня в памяти навсегда», — улыбается он.
Фотограф говорит, что хочет с помощью своих снимков привлечь кыргызстанцев и иностранцев больше посещать юг страны. Он говорит, что его публикациями с фотографиями Кыргызстана в соцсетях интересуются около 10 тысяч человек.
«Обычно, говоря о Кыргызстане, представляют только Иссык-Куль, Сон-Куль, Сары-челек, Суусамыр. Но многие не знают, что кроме этого здесь есть много других красивых мест», — говорит Динчер.
По его словам, его друзья собираются посетить Кыргызстан весной, и многие другие иностранцы часто просят его рассказать про страну подробнее.
«Фотография для меня — не бизнес. Если ты живешь в другой стране, ты должен делать все, что в твоих силах, для ее будущего. Я вот фотографирую», — рассуждает фотограф.
Он говорит, что среди туристов, которые приезжают в Кыргызстан, есть и профессиональные фотографы. Перед ними у Зафера есть преимущество — он видит страну во все времена года.
Так в 2017 году он сделал серию снимков о четырех сезонах Сулайман-Тоо.
Среди них есть и фотография грозы над горой, которая считается у местного населения священной.
«В том мае грозы случались чаще, чем обычно. Чтобы снять одну из них, я ждал около пяти часов. Самая удачная фотография получилось в 4:20 утра», — говорит фотограф.
Зафер рассказывает, что дружит с Ахметом Доганом — программистом, который живет в Бишкеке и тоже увлекается фотографией.
«У него больше фотографий северной части Кыргызстана, а у меня — южной. Мы хотели бы объединиться и издать книгу», — делится планами Динчер.
Авторы: Айбике Амангелди кызы, Жумагул Кочкорбай кызы