Счетная палата нашла финансовые нарушения в Госагентстве по делам молодежи на 31 млн сомов

Аудиторы Счетной палаты нашли финансовые нарушения на 31,8 млн сомов в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта за 2016 год. Теперь госагентство должно вернуть в бюджет 31,2 млн сомов.

Пресс-служба Счетной палаты сообщила 30 января о финансовых нарушениях в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта за 2016 год.

По данным аудита, общая сумма финансовых нарушений в госагентстве составила 31,8 млн сомов.

Аудиторы обнаружили недостачи и хищения товарно-материальных ценностей на 9 млн сомов.

Кроме того, сотрудники госагентства потратили 9,2 млн сомов из бюджета не по назначению.

Также ведомство скрыло дебиторскую и кредиторскую задолженность на 7,9 млн сомов.

Помимо этого, Госагентство не перечислило в бюджет 4,6 млн сомов — они не выплатили деньги за аренду и не сделали отчисления от прибыли госпредприятий.

«Выявлены резервы и потери бюджета, состоящие из нарушений при выплате заработной платы, сверхнормативных расходов товарно-материальных ценностей и не отчислении в республиканский бюджет 30 процентов от поступившей суммы арендной платы», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Счетная палата потребовала вернуть 31,2 млн сомов в бюджет страны. Пока госагентство вернуло в бюджет лишь 900 тысяч сомов.