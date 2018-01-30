Теплоснабжение в центре Бишкека почти восстановлено, в микрорайонах не полностью — опрос горожан

Редакция Kloop.kg опросила бишкекчан, проживающих в разных частях города, о том, стало ли в их квартирах теплее после 16:00 — в это время власти Кыргызстана обещали восстановить теплоснабжение. Итог опроса: в центре Бишкека стало заметно теплее, но в некоторых южных микрорайонах батареи еще не прогрелись, и нет электричества.

Опрошенные бишкекчане, проживающие в центральной части Бишкека — возле «Моссовета», микрорайона «Восток-5» и «1000 мелочей» — сказали, что батареи «стали заметно горячее».

Однако жители южных микрорайонов столицы пожаловались, что батареи в их квартирах все еще едва теплые. На отсутствие тепла пожаловались жители 5-го, 8-го, 9-го и 12-го микрорайонов Бишкека — опрошенные говорят, что батареи все еще «чуть-чуть теплые».

Опрошенные жильцы 3-го и 7-го микрорайонов сказали, что в их домах отсутствует электричество, на это же пожаловались бишкекчане, проживающие возле пересечения улиц Ахунбаева и Малдыбаева.

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал 30 января, что отопление в дома бишкекчане будет восстановлено до 16:00. В тот же день первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев и глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев принесли бишкекчанам свои извинения за неудобства.

Проблемы с теплоснабжением в Бишкеке начались после аварии на ТЭЦ, которая случилось 26 января. Инцидент на станции привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека, что совпало с пришедшими в город холодами, продолжающимися последние несколько дней.

По теме: