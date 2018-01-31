Сапар Исаков поручил уволить главу ТЭЦ Бишкека и замдиректора «Электрических станций»

Премьер-министр Сапар Исаков порекомендовал Нацэнергохолдингу уволить директора ТЭЦ Бишкека Нурлана Омуркул уулу и первого замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева.

Об отстранении Омуркула уулу и Боркоева стало известно вечером 30 января — пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр рекомендовал Нацэнергохолдингу (НЭХК) освободить этих чиновников от должностей.

Пресс-служба также добавила, что для выявления причин аварии создадут межведомственную комиссию, в состав которой войдут депутаты парламента, представители госорганов, специалисты в области энергетики и независимые эксперты.

«Дальнейшие действия по наказанию виновных лиц, проявивших халатное отношение к своим обязанностям, в результате которых были нарушения в работе ТЭЦ Бишкека, будут приняты по окончанию работы межведомственной комиссии», — сообщила пресс-служба.

Отстранение директора ТЭЦ и замглавы «Электрических станций» связано с аварией, которая произошла 26 января на бишкекской теплоэлектроцентрали — инцидент привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека и вызвал недовольство среди горожан.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Теплоснабжение в домах бишкекчан почти полностью восстановили на пятый день после аварии — однако, все еще часть населения жалуется на периодические отключения электричества и отсутствие тепла.

Исаков в своем обращении 29 января попросил прощения у горожан за ситуацию с аварией на ТЭЦ и пообещал, что «все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание».

Генеральная прокуратура также возбудила дело по статье «Халатность» Уголовного кодекса.

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