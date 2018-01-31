Парламент потребовал от Исакова ответить по аварии на ТЭЦ Бишкека

Депутаты парламента потребовали, чтобы премьер-министр Сапар Исаков выступил перед ними и подробно объяснил, что случилось на ТЭЦ Бишкека, и почему горожане остались без теплоснабжения.

Заседание парламента 31 января началось с обсуждения аварии на ТЭЦ Бишкека, которая привела к перебоям в теплоснабжении многоквартирных домов.

Депутаты потребовали, что перед ними выступил Исаков, а не вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, который пришел на заседание. По итогам голосования депутаты решили, что Сапар Исаков должен выступить перед ними после 11:00.

«Мы парламент или как? Пусть придет, посидит до 13:00, ответит на вопросы», — приводит радио «Азаттык» слова лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

Отдельные депутаты, как например, Кенжебек Бокоев из фракции «Республика — Ата-Журт», потребовали, чтобы премьер-министр подал в отставку из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.

Однако идею отставки не поддержали сторонники Сапара Исакова из СДПК — депутат Азамат Арапбаев сказал, что вина за произошедшее также лежит и на самом парламенте.

«Проблема и в низких тарифах. Из-за недофинансирования произошла катастрофа. Сначала нужно заслушать информацию, а потом говорить об отставке правительства», — приводит слова Арапбаева агентство 24.kg.

Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов заявил, что необходимо создать парламентскую комиссию, которая даст оценку действиям правительства.

Авария на ТЭЦ Бишкека

Проблемы с теплоснабжением в Бишкеке начались после аварии на ТЭЦ, которая произошла 26 января.

Инцидент на станции привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека, что совпало с пришедшими в город холодами, продолжающимися в конце января.

Перебои с теплоснабжением сопровождались отключениями электричества из-за того, что бишкекчане стали больше его потреблять для обогрева помещений.

Сапар Исаков пообещал, что отопление в дома бишкекчане будет восстановлено к вечеру 30 января — частично это обещание было выполнено, и в некоторых домах центральной части Бишкека стало теплее, однако продолжаются жалобы на отсутствие тепла в южных микрорайонах города.

Правительство в лице Исакова и Шадиева принесло извинения за аварию. Премьер-министр пообещал наказать виновных — вечером 30 января он поручил отстранить директора ТЭЦ и замглавы «Электрических станций».

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