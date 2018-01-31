Парламент потребовал от Исакова ответить по аварии на ТЭЦ Бишкека

Депутаты парламента потребовали, чтобы премьер-министр Сапар Исаков выступил перед ними и подробно объяснил, что случилось на ТЭЦ Бишкека, и почему горожане остались без теплоснабжения.
Заседание парламента 31 января началось с обсуждения аварии на ТЭЦ Бишкека, которая привела к перебоям в теплоснабжении многоквартирных домов.
Депутаты потребовали, что перед ними выступил Исаков, а не вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, который пришел на заседание. По итогам голосования депутаты решили, что Сапар Исаков должен выступить перед ними после 11:00.
«Мы парламент или как? Пусть придет, посидит до 13:00, ответит на вопросы», — приводит радио «Азаттык» слова лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.
Отдельные депутаты, как например, Кенжебек Бокоев из фракции «Республика — Ата-Журт», потребовали, чтобы премьер-министр подал в отставку из-за аварии на ТЭЦ Бишкека.
Однако идею отставки не поддержали сторонники Сапара Исакова из СДПК — депутат Азамат Арапбаев сказал, что вина за произошедшее также лежит и на самом парламенте.
«Проблема и в низких тарифах. Из-за недофинансирования произошла катастрофа. Сначала нужно заслушать информацию, а потом говорить об отставке правительства», — приводит слова Арапбаева агентство 24.kg.
Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов заявил, что необходимо создать парламентскую комиссию, которая даст оценку действиям правительства.
Авария на ТЭЦ Бишкека
Проблемы с теплоснабжением в Бишкеке начались после аварии на ТЭЦ, которая произошла 26 января.
Инцидент на станции привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека, что совпало с пришедшими в город холодами, продолжающимися в конце января.
Перебои с теплоснабжением сопровождались отключениями электричества из-за того, что бишкекчане стали больше его потреблять для обогрева помещений.
Сапар Исаков пообещал, что отопление в дома бишкекчане будет восстановлено к вечеру 30 января — частично это обещание было выполнено, и в некоторых домах центральной части Бишкека стало теплее, однако продолжаются жалобы на отсутствие тепла в южных микрорайонах города.
Правительство в лице Исакова и Шадиева принесло извинения за аварию. Премьер-министр пообещал наказать виновных — вечером 30 января он поручил отстранить директора ТЭЦ и замглавы «Электрических станций».
По теме:
- Сапар Исаков поручил уволить главу ТЭЦ Бишкека и замдиректора «Электрических станций»
- Теплоснабжение в центре Бишкека почти восстановлено, в микрорайонах не полностью — опрос горожан
- Шадиев и Калиев тоже попросили прощения из-за аварии на ТЭЦ Бишкека