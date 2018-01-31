Почти 120 торговых точек сгорели в пожаре на Ошском рынке Бишкека

В МЧС заявили, что пожар на Ошском рынке Бишкека уничтожил 118 торговых мест. Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) сообщила, что в результате пожара на рынках «Сейтек» и «Берекет плюс» сгорели 118 торговых точек — оба базара находятся в районе Ошского рынка.

По оценке МЧС, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров — это почти половина стандартного футбольного поля.

Пожар на Ошском рынке начался утром 30 января — по словам очевидцев, примерно, в 8:30, а тушить его начали ближе к 10:00.

В тушении пожара участвовали 12 пожарных расчетов. К 12:28 пожарным удалось локализовать огонь, а полностью потушить его удалось ближе к вечеру, в 18:29.

На месте пожара находился министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, который назвал предварительной причиной пожара короткое замыкание.

Во время пожара никто не погиб, но два человека обратились за медицинской помощью из-за угарного дыма. Торговцы понесли финансовые убытки и были вынуждены спасать свой товар из огня.