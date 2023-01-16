Заместитель министра энергетики Мирлан Жакыпов на пресс-конференции 16 января заявил, что кандидатуру Нурлана Омуркула уулу на пост главы бишкекской ТЭЦ предложил коллектив теплоцентрали.

«Мы знаем что он проходил по уголовному делу. Он опытный энергетик, вырос в этом ТЭЦ, знает, где какие коммуникации, в этих целях для прохождения осенне-зимнего периода мы приняли такое решение. До взятия на работу мы брали консультации у правоохранителей. Это авария не по его вине. Он нам нужен […] Были сомнения, но коллектив ТЭЦ захотели именно его», — сказал чиновник.

О назначении Омуркула уулу на пост главы ТЭЦ стало известно 13 января. Он возглавлял ТЭЦ во время аварии в 2018 году, когда при сильных морозах бишкекчане лишились отопления и горячей воды. Это авария произошла после того, как на модернизацию ТЭЦ Бишкека потратили $386 млн.

По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела, по итогам которых бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева приговорили к 15 годам лишения свободы. 11 лет колонии получил экс-директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Самого Омуркула уулу приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч сомов. Позже Бишкекский горсуд отменил это решение и назначил ему штраф в 300 тысяч сомов.