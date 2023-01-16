«12 января приезжал губернатор и дал интервью гостелеканалам и сказал, что 70% жителей подключили к отоплению. Но, к сожалению, это не так. Мы просим госканалы нее писать ложную информацию», — сказала одна из митингующий.

По словам собравшихся, город остался без отопления и воды из-за безответственности главы городского водоканала. По информации Минюста, главой горводоканала является Нурадил Маматов.

Город Майлуу-Суу Джалал-Абадской области город остался без отопления и воды 13 января. После этого там ввели режим ЧС.

В МЧС тогда сообщили, что 12 января из-за холодов прервалась подача чистой воды населению и из-за этого в резервуаре с пресной водой замерзли трубы и резко упало давление воды. Без воды и тепла в городе остались 1800 домов.

14 января в ведомстве сообщили, что водозабор наполнили водой из ручья и направили в котельную №1. А жителям постепенно начали давать тепло. Всего из-за аварии из строя вышли три котельные.

16 января Министерство образования приняло решение, из-за введенного режима ЧС, перевести все школы в городе на онлайн-обучение до стабилизации ситуации.