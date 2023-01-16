Депутат парламента Дастан Бекешев инициировал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Законопроект предусматривает введение запрета на заключение под стражу беременных женщин и пожилых людей. Документ вынесен на общественное обсуждение 13 января.

Своим законопроектом, Бекешев предлагает запретить заключать под стражу женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, и беременных женщин за исключением случаев, когда лица скрываются от органов следствия и суда, а также в случае их подозрения в совершении особо тяжкого преступления.

В справке-обосновании говорится, что документ разработан для гуманизации уголовного судопроизводства по отношению к лицам преклонного возраста и беременным женщинам.

«Применение меры пресечения в виде заключения под стражу по отношению к лицам преклонного возраста и беременным женщинам учитывая условия содержания в следственных изоляторах можно признать пыткой. Так как условия содержания не соответствуют международным стандартам и при нахождении там вышеуказанных лиц могут нанести значительный вред их здоровью. Кроме этого, мера пресечения в виде заключения под стражу должна применяться к лицам, которые могут помешать осуществлять следственные мероприятия или осуществить попытку скрыться от органов следствия и суда. Тогда как, лица преклонного возраста и беременные женщины имеют объективно ограниченные возможности, для того чтобы мешать проведению следственных мероприятий и скрываться от следственных органов и суда», — отмечает парламентарий.

В Кыргызстане нередки случаи заключения под стражу пожилых граждан. В последние месяцы резонанс вызвали аресты по Кемпир-Абадскому делу. Среди арестованных по этому делу оказались экс-депутатка парламента Асия Сасыкбаева (71 год) и экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева (63 года). Они обе содержатся в СИЗО-1 с конца октября 2022 года.

Всем арестованным вменяют статью «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех задержанных суд водворил в СИЗО-1 Бишкека.

Арестованные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.