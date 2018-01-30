Минтраспорта заявило о нехватке денег для завершения трассы вдоль Иссык-Куля до начала Игр кочевников

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов заявил, что выделенных денег не хватает на завершение реконструкции трассы Балыкчы — Корумду до начала Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре.

Калилов заявил 30 января на заседании правительства, что выделенного 1 млрд сомов не хватит на то, чтобы закончить реконструкцию трассы на северном берегу Иссык-Куля.

По его словам, при ежегодном финансировании в 1 млрд сомов строительство трассы завершится через 4-5 лет — то есть на полную реконструкцию необходимы от 4,5 до 5 млрд сомов.

«Только на отрезок от ипподрома до Корумду потребуется 600 млн сомов. Премьер-министр поручил закончить строительство дороги до Всемирных игр кочевников, а денег не хватает», — цитирует Калилова радио «Азаттык».

Еще в апреле 2017 года министерство транспорта просило более 5 млрд сомов на завершение строительства трассы.

Строительство трассы Балыкчы — Корумду приостановили в декабре 2017 года. Власти страны задолжали китайской компании «Лонг Хай» 137 млн сомов — сотрудникам компании не выплачивали зарплаты в течение пяти месяцев.

Балыкчы — Корумду

Строительство трассы Балыкчы — Корумду началось в ноябре 2015 года. Ее планировали сдать к началу II Всемирных игр кочевников, которые прошли в 2016 году. Однако трасса до сих пор не доделана из-за нехватки средств.

Власти планировали завершить строительство автодороги за счет денег от продажи мобильного оператора «Мегаком» — об этом в апреле 2016 года говорил Сооронбай Жээнбеков в бытность премьер-министром. Однако компания до сих пор не продана.

В 2015 году власти провели тендер на 6,8 млрд сомов. Его выиграла китайская компания «Лонг Хай», которая на тот момент не имела лицензию. Отсутствие лицензии стало причиной для расследования межведомственной комиссии при правительстве, которая нашла и другие нарушения.

На фоне расследования нарушений начались споры между министром транспорта Аргынбеком Малабаевым и премьер-министром Темиром Сариевым.

Сариев утверждал, что причиной нарушений была плохая работа министерства транспорта и предложил уволить Малабаева. Малабаев, в свою очередь, обвинял Сариева в лоббировании интересов компании «Лонг Хай». На фоне этого скандала оба чиновника покинули свои должности.