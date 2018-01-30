Суд продлил арест депутата Исаева до конца февраля

Первомайский райсуд Бишкека оставил депутата Канатбека Исаева под стражей до февраля. Его обвиняют по делу о «подготовке к насильственному захвату власти».

Супруга депутата Жамиля Исаева сообщила радио «Азаттык», что её мужа оставили в изоляторе до 28 февраля — суд объяснил это тем, что в отношении политика все еще продолжается следствие.

Депутата задержали 30 сентября прошлого года по обвинению в подготовке к «насильственному захвату власти».

По данным генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

Исаева приговорили 4 января к 9 годам тюрьмы по обвинениям в составлении фиктивных договоров и незаконную продажу госимущества. Изначально срок его заключения составлял 12 лет, однако он был сокращен из-за амнистии.

Политика признали виновным в проведении незаконного тендера на строительство автостанции и муниципального рынка в Токмоке, мэром которого он был с 2008 по 2010 год.

Сам Исаев заявил, что уголовное дело против него имеет «политическую подоплеку».

«К сожалению, на сегодня судебная система работает под диктовку “Белого дома”. Все рано или поздно ответят, придет время, и все судьи ответят за свои деяния», — сказал Исаев.

Адвокат депутата Бакыт Осмоналиев обжаловал приговор, заявив, что дело его подзащитного состоит из «фантазии следователей».

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