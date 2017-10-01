Кандидат в президенты Омурбек Бабанов считает, что депутата Канатбека Исаева задержали и обвинили в подготовке «насильственного захвата власти» из-за того, что он его поддерживает. Политик заявил, что его пытаются очернить из-за лидерства в президентской гонке.

После ряда скандалов с упоминанием имени Омурбека Бабанова, кандидат в президенты дал пресс-конференцию.

По его словам, в стране существует группа лиц, которые пытаются устраивать провокации и очернить политика из-за того, что он лидирует в президентской гонке.

«Все были свидетелями последних событий. Моя встреча с президентом Нурсултаном Назарбаевым была совсем неверно интерпретирована. Вчерашнее задержание моего сторонника Каната Исаева — это все звенья одной цепи», — заявил Бабанов.

Пресс-конференция Омурбека Бабанова Posted by Юрий Копытин on Saturday, September 30, 2017

Комментируя задержание депутата Каната Исаева, Бабанов сказал, что этого бы не произошло, если бы депутат не поддерживал его.

Политик заявил, что вина депутата пока не доказана, а в стране все еще существует понятие презумпции невиновности.

«Я знаю Каната, этот человек очень принципиальный, очень хорошо разбирается в законах. Только суд может установить вину, мы не должны забывать, что у нас есть презумпция невиновности. Если бы Канат Кедейканович не поддерживал бы меня, я считаю у него таких проблем не было бы», — отметил Бабанов.

Задержание Исаева

Госкомитет национальной безопасности задержал депутата Исаева 30 сентября.

Правоохранители возбудили на него уголовное дело за подготовку «насильственного захвата власти».

По данным Генпрокуратуры Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

Они считают, что Исаев и его «сообщники» должны были вербовать людей, которые которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов. А протесты в последующем могли превратиться в массовые беспорядки.

В ГКНБ предполагают, что это произошло бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ для «объективного и всестороннего» расследования.

Кто такой Канатбек Исаев?

Исаев — один из депутатов Жогорку Кенеша и экс-лидер партии «Кыргызстан». Политик был противником поправок в Конституцию в 2016 году и на фоне споров по реформам перестал ее возглавлять.

На Исаева возбуждено другое уголовное дело. Его обвиняют в коррупции, составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.

Следствие полагает, что в апреле 2010 года будучи мэром города Токмок, Исаев провел фиктивный тендер на постройку автостанции в городе и таким образом нанес ущерб государству в более миллиона сомов.

Его также обвинили в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

Сам Канатбек Исаев отрицал обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

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