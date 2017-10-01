Каталонцы утром 1 октября выстроились в очереди на избирательных участках за несколько часов до официального открытия голосования. Власти Испании запретили проводить референдум о независимости региона, заблокировав многие избирательные участки.

Власти Каталонии заявили, что референдум о независимости региона состоится, несмотря на запреты Мадрида.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Власти региона призывают каталонцев не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление полицейским, которые попытаются помешать проведению референдума.

«Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит. Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?» — заявил вице-президент Каталонии Ориол Джункерас.

За день до голосования на улицы Барселоны в поддержку проведения референдума вышли десятки тысяч человек с флагами Каталонии.

В это же время в городе прошел митинг противников референдума. Они несли флаги Испании и кричали «Каталония — это Испания!», один из митингующих сжег флаг Каталонии перед зданием мэрии.

Фото: REUTERS/Jon Nazca

Некоторые активисты ночевали на избирательных участках, чтобы не позволить полиции их закрыть.

Также перед входом на некоторых участках припаркованы тракторы, чтобы помешать возможным действия правоохранителей.

Фото: REUTERS/Juan Medina

Министерство внутренних дел Испании сообщило, что полиция закрыла большую часть избирательных участков в Каталонии, однако конкретное число не названо.

Ранее правительство Испании назначило полковника гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобоса новым главой каталонской полиции и направило в регион тысячи полицейских.

Власти Каталонии отказались принимать нового начальника полиции, и назвали эти действия вмешательством в дела автономного региона.

Конституционный суд Испании признал референдум незаконным и запретил его проводить. Однако, власти Каталонии намерены провести голосование.

Мадрид категорически против отделения Каталонии от Испании. За подготовку к референдуму были ненадолго арестованы более 10 каталонских чиновников, а также изъяты несколько миллионов бюллетеней для голосования.

Каталония — один из наиболее экономически развитых регионов Испании.

Население Каталонии составляет около 16% от всего населения страны, при этом они производят около 23% ВВП. Многие каталонцы считают, что Мадрид забирает у них больше, чем отдает.

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