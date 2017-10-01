Каталонцы утром 1 октября выстроились в очереди на избирательных участках за несколько часов до официального открытия голосования. Власти Испании запретили проводить референдум о независимости региона, заблокировав многие избирательные участки.

Власти Каталонии заявили, что референдум о независимости региона состоится, несмотря на запреты Мадрида.

Власти региона призывают каталонцев не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление полицейским, которые попытаются помешать проведению референдума.

«Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит. Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?» — заявил вице-президент Каталонии Ориол Джункерас.

За день до голосования на улицы Барселоны в поддержку проведения референдума вышли десятки тысяч человек с флагами Каталонии.

В это же время в городе прошел митинг противников референдума. Они несли флаги Испании и кричали «Каталония — это Испания!», один из митингующих сжег флаг Каталонии перед зданием мэрии.

Некоторые активисты ночевали на избирательных участках, чтобы не позволить полиции их закрыть.

Также перед входом на некоторых участках припаркованы тракторы, чтобы помешать возможным действия правоохранителей.

Министерство внутренних дел Испании сообщило, что полиция закрыла большую часть избирательных участков в Каталонии, однако конкретное число не названо.

Ранее правительство Испании назначило полковника гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобоса новым главой каталонской полиции и направило в регион тысячи полицейских.

Власти Каталонии отказались принимать нового начальника полиции, и назвали эти действия вмешательством в дела автономного региона.

Конституционный суд Испании признал референдум незаконным и запретил его проводить. Однако, власти Каталонии намерены провести голосование.

Мадрид категорически против отделения Каталонии от Испании. За подготовку к референдуму были ненадолго арестованы более 10 каталонских чиновников, а также изъяты несколько миллионов бюллетеней для голосования.

Каталония — один из наиболее экономически развитых регионов Испании.

Население Каталонии составляет около 16% от всего населения страны, при этом они производят около 23% ВВП. Многие каталонцы считают, что Мадрид забирает у них больше, чем отдает.

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