Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против независимости иракского Курдистана и готов перекрыть транзит нефти через его территорию. Это может лишить курдов дохода. Ранее курды Ирака провели референдум и более 90% населения проголосовало за независимость.

Эрдоган выступил против проведенного ранее референдума о независимости иракского Курдистана и обвинил курдского лидера Масуда Барзани в «вероломстве».

«Это решение провести референдум, принятое без каких-либо консультаций — вероломство», — сказал Эрдоган.

Анкара готова прекратить транзит нефти с территории иракского Курдистана и угрожает перестать пропускать грузовики с иракской нефтью через турецкую границу.

Иракский Курдистан производит около 650 000 баррелей нефти из своих месторождений.

Объемы производства в регионе составляют 15 процентов от общего объема производства в Ираке и около 0,7 процента от мировой добычи нефти.

«Как только мы перекроем трубопровод, у них не останется никаких доходов, и им негде станет достать еду, когда наши грузовики перестанут пересекать границу», — сказал Эрдоган.

Турецкие власти опасаются, что референдум о независимости иракского Курдистана подтолкнет курдов Турции к «волне сепаратизма и насилия».

Турецко-курдский конфликт продолжается с 1984 года.

Турция признала «Рабочую партию Курдистана», которая добивается независимости турецких курдов, террористической группировкой и проводила ряд военных операций против нее.

В феврале 2016 года ООН выразила серьезную озабоченность из-за сообщений об обстреле турецкими танками мирного населения в городе Джизра, где проживают курды.

По всему миру проходят демонстрации и митинги против притеснения курдов турецкими властями.

Референдум за независимость Курдистана

Референдум о независимости иракского Курдистана прошел 25 сентября. Он не был согласован с иракскими властями.

По предварительным данным, более 90% населения Курдистана проголосовало за независимость.

Власти Ирака не признают итоги референдума и призывают мировое сообщество не покупать курдскую нефть.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади назвал его «незаконным». Он добавил, что не исключает силового разрешения ситуации.

«Обсуждать итоги и вообще вести диалог о референдуме мы не собираемся, потому что он неконституционный», — сказал он.

Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что они не будут провозглашать независимость сразу после проведения голосования, даже если избиратели будут за отделение от Ирака.

Власти Курдистана планируют использовать итоги референдума как мандат для переговоров о создании курдского государства с Ираком и соседними странами.

Реакция других стран

Против итогов референдума выступила не только соседствующая с Ираком Турция, но и Иран.

Власти Ирана считают, что отделения Курдистана от Ирака только дестабилизируют и создаст проблемы безопасности региона.

Кроме того, Тегеран закрыл небо для самолетов иракского Курдистана.

Недовольны проведенным референдумом оказались и лидеры ООН и США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление, что голосование было организовано властями иракского Курдистана без согласия самого Ирака и мирового сообщества.

Власти США также заявили, что «глубоко огорчены» решением властей иракского Курдистана провести референдум.

А вот Израиль выступил за независимый Курдистан.

«Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности», — сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Курды — это этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке, северной Сирии.

Курды — один из крупнейших народов без собственного государства. По приблизительным подсчетам, на всем Ближнем Востоке проживают более 25 млн курдов.

Согласно договорам между Турцией и Антантой, после Первой мировой войны курды должны были создать независимый Курдистан. Но он не вступил в силу и был ануллирован после подписания Лозаннского договора, несмотря на протесты курдов против турецких властей.

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