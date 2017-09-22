Во время выступления президента Турции Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке в зале произошла драка между сторонниками и противниками турецкого лидера. Американские СМИ сообщают, что полиция задержала пятерых человек.

Эрдоган выступил со своей речью в Турецко-американском национальном комитете в Нью-Йорке 21 сентября.

Конфликт вспыхнул после того, как один из присутствующих во время речи турецкого лидера закричал: «Ты террорист! Убирайся из моей страны!» На него напали сторонники президента Эрдогана, а охрана пыталась вывести мужчину из зала.

Также охранники вывели из зала еще нескольких человек, которых били кулаками, флагами и ногами сторонники президента. Пока неизвестно, участвовали ли в драке телохранители Эрдогана.

По данным американских СМИ, полиция задержала пятерых человек.

Один из задержанных сказал в интервью изданию The New York Times, что они хотели обратить внимание на «военные преступления турецкого государства и нарушения прав курдского народа».

«У Эрдогана не должно быть возможности говорить беспрепятственно. И мы препятствуем ему, потому что американцы должны знать о том, что государство, которое выдает себя за нашего союзника, создает нам проблемы в борьбе против ИГИЛ в Сирии и уничтожает мирное население», — сказала Меган Бодерет.

Это не первая драка сторонников и противников турецкого президента. В мае 2017 года во время визита Эрдогана в Вашингтон, его охранники избили демонстрантов.

Драка началась, когда один из сотрудников охраны попытался забрать у демонстранта флаг курдской партии «Демократический союз». После словесной перепалки охрана турецкого президента начала избивать протестующих.

Девять человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала двух демонстрантов, одному из них было предъявлено обвинение в нападении на полицейского.

Президент США Дональд Трамп поддерживает курдов в Сирии в борьбе против Исламского государства. Тогда как президент Турции Реджеп Эрдоган назвал курдский народ «террористами» и нанес несколько авиаударов по их позициям в Сирии.

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