Сооронбай Жээнбеков. Биография

Сооронбай Шарипович Жээнбеков родился 16 ноября 1958 года в селе Кара-Кульджа Ошской области Кыргызской ССР. Первым местом его работы стала школа имени Ленина в Узгенском районе Ошской области. Там с 18 лет он преподавал русский язык и литературу.

В 1983 году Жээнбеков стал главным зоотехником совхоза «Совет» Советского района Ошской области. На этой должности он проработал около пяти лет.

В конце 80-х политик устроился в районный комитет Коммунистической партии Киргизии Советского района Ошской области на должность инструктора. Спустя год Жээнбеков перевелся из райкома и стал секретарем парткома. За два года он прошел путь от секретаря до директора партийного комитета.