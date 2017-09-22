Сооронбай Жээнбеков. Биография

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Полное ФИО: Жээнбеков Сооронбай Шарипович
Год рождения: 16 ноября 1958 года (59 лет)
Семейное положение: Женат, двое детей
Образование: Кыргызский сельскохозяйственный институт им. К. И. Скрябина (зооинженер) и Кыргызский аграрный университет (бухгалтер).
Партия: СДПК
С чего начал карьеру в политике: председатель правления колхоза «Кашка-Жол» Кара-Кульджинского района Ошской области (1993-1996 годы)
Самый высокий пост в политике: Премьер-министр (2016-2017 годы)
Участие в прошлых президентских выборах: нет
До политической карьеры
Сооронбай Шарипович Жээнбеков родился 16 ноября 1958 года в селе Кара-Кульджа Ошской области Кыргызской ССР. Первым местом его работы стала школа имени Ленина в Узгенском районе Ошской области. Там с 18 лет он преподавал русский язык и литературу.
В 1983 году Жээнбеков стал главным зоотехником совхоза «Совет» Советского района Ошской области. На этой должности он проработал около пяти лет.
В конце 80-х политик устроился в районный комитет Коммунистической партии Киргизии Советского района Ошской области на должность инструктора. Спустя год Жээнбеков перевелся из райкома и стал секретарем парткома. За два года он прошел путь от секретаря до директора партийного комитета.
Жээнбеков о критике:
«Когда меня критикуют, я очень благодарен за это. Там где критика – там и развитие»
Сотрудничество с СДПК и Атамбаевым
В 1993 году Сооронбай Жээнбеков был избран председателем колхоза «Кашка-Жол» Кара-Кульджинского района Ошской области.
Работая в колхозе, он выдвинул свою кандидатуру выборах в парламент, и в 1995 году он впервые стал депутатом первого созыва Жогорку Кенеша. Именно с этого момента началось тесное сотрудничество Жээнбекова с нынешним президентом Алмазбеком Атамбаевым и его партией социал-демократов.
В 1996 году Жээнбеков был выдвинут фракцией СДПК сначала в заместители, а затем и в председатели комитета по аграрным вопросам Жогорку Кенеша.
Как раз в то время в Кыргызстане начались земельные реформы, и Жээнбеков вместе с коллегами работал над проектом нового Земельного кодекса.
Позже, в 2000 году, он был выдвинут на пост вице-спикера парламента. С этого момента депутаты СДПК начали выступать против президента Аскара Акаева.
В 2005 году Сооронбай Жээнбеков прошел в парламент в третий раз, и через год политик возглавил аграрный комитет парламента.
Спустя два года он был назначен министром сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.
Жээнбеков о трудностях:
«Самый трудный момент – это межэтнические события в городе Ош, которые произошли в 2010 году в июне. Это был самый трудный момент в моей жизни»
Через полгода после назначения Жээнбеков подал в отставку, в связи с принятием новой Конституции.
После апрельской революции 2010 года Жээнбеков был назначен исполняющим обязанности губернатора, а затем губернатором Ошской области.
16 августа 2012 политик был назначен полномочным представителем правительства в Ошской области распоряжением Омурбека Бабанова, занимавшего тогда пост премьер-министра. На должности полпреда Жээнбеков проработал три года.
В декабре 2015 года Атамбаев назначил Жээнбекова руководителем Государственной кадровой службы, а через год чиновник занял пост заместителя главы администрации президента. Спустя несколько месяцев Жээнбеков был избран премьер-министром Кыргызстана.
Жээнбеков о чиновниках:
«Когда вижу чиновников, которые стали бюрократами и медлят с выполнением важных задач, меня это бесит»
Жээнбеков сложил полномочия главы кабмина 21 августа 2017 года для участия в президентских выборах. Сейчас он — претендент на пост главы государства от СДПК, его кандидатуру поддержали члены политсовета правящей партии.
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