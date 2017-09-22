Омурбек Бабанов. Биография

Омурбек Токтогулович Бабанов родился 20 мая 1970 года в селе Шымкент Кара-Бууринского района Таласской области. В 1988 году он закончил службу в Советской армии.

Отец Бабанова — сельскохозяйственник и депутат Верховного Совета Кыргызской ССР Токтогул Бабанов — хотел, чтобы его единственный сын тоже посвятил себя аграрной сфере, и поэтому отправил его учиться в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева в Москве на факультет агрономии и биотехнологии.

Тимирязевская академия — вуз с богатой историей, который в своё время закончили несколько советских министров, губернаторы областей России и руководители предприятий.