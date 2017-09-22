Омурбек Бабанов. Биография

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Полное ФИО: Бабанов Омурбек Токтогулович
Год рождения: 20 мая 1970 года (47 лет)
Семейное положение: Женат, четверо детей
Образование: Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Академия народного хозяйства при правительстве России и Кыргызская Государственная юридическая академия при правительстве Кыргызстана.
Партия: «Республика – Ата-Журт»
С чего начал карьеру в политике: депутат парламента Кыргызстана (2005 год)
Самый высокий пост в политике: Премьер-министр (2011-2012 годы)
Участие в прошлых выборах: нет
Учёба и шаги в бизнесе
Омурбек Токтогулович Бабанов родился 20 мая 1970 года в селе Шымкент Кара-Бууринского района Таласской области. В 1988 году он закончил службу в Советской армии.
Отец Бабанова — сельскохозяйственник и депутат Верховного Совета Кыргызской ССР Токтогул Бабанов — хотел, чтобы его единственный сын тоже посвятил себя аграрной сфере, и поэтому отправил его учиться в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева в Москве на факультет агрономии и биотехнологии.
Тимирязевская академия — вуз с богатой историей, который в своё время закончили несколько советских министров, губернаторы областей России и руководители предприятий.
Через два года после окончания «Тимирязевки», в 1995 году, Бабанов поехал в город Тараз на юге Казахстана, где в течение нескольких лет руководил компаниями «Арлан», «Бизнес-Оил» и «Кыр-Кор».
Сейчас первая компания занимается гостиничным бизнесом и владеет небольшим одноименным отелем в Таразе, вторая поставляет автомобильное топливо, в том числе местным госорганам, а третья — «Кыр-Кор» — занимается недвижимостью.
Бабанов о бизнесе:
«Бизнес научил меня трем главным навыкам: мыслить структурно, быть эффективным и самое главное уметь работать с людьми, с простыми людьми»
Когда Бабанов вернулся из Казахстана в 1998 году, он стал в Кыргызстане полномочным представителем казахского предприятия «Шымкентнефтеоргсинтез» («ШНОС»), которое занималось переработкой нефтепродуктов.
Через год его назначили заместителем директора кыргызского государственного предприятия по поставкам нефтепродуктов “Мунай”. Возглавлял это предприятие Бакирдин Субанбеков, занимавший тогда пост начальника УВД Чуйской области .
Само предприятие «Мунай» было создано указом президента Аскара Акаева в 1999 году для «стабилизации обеспечения нефтепродуктами Кыргызстана и повышения эффективности использования сложившейся инфраструктуры, а также для обеспечения полноты поступления платежей, связанных с ввозом нефтепродуктов, в государственный бюджет».
В “Мунае” Бабанов проработал год, после чего возглавил предприятие “Кыргызхлопок”, преобразованное из бывшего Джалал–Абадского хлопкоочистительного завода. Основная часть акций “Кыргызхлопка” принадлежала российской промышленной группе “Альянс”.
В течение четырех лет, до 2004 года, Бабанов возглавлял это хлопковое предприятие, одновременно являясь руководителем бишкекского представительства Шымкетского нефтеперерабатывающего завода “ПетроКазахстан Ойл Продактс”.
В 2002 году Бабанов поступил на заочное отделение Академии народного хозяйства при правительстве России. Через три года он её закончил, получив диплом факультета Высшей школы финансов и менеджмента.
С 2004 по 2005 годы он находился в совете директоров предприятия “Мунай Мырза”, которое занималось отповыми поставками топлива из Казахстана и фактически было монополистом в этой сфере.
За счет своей деятельности в нефтяных компаниях в начале 2000-х Бабанов стал известен в кыргызской прессе как один из богатейших нефтетрейдеров.
Приход в политику
В 2005 году Бабанов стал депутатом парламента III созыва от Кара-Бууринского округа №56 Таласской области. Он был избран в первом туре в феврале 2005 года.
За две недели до “тюльпановой революции” 24 марта группа избранных в первом туре депутатов, включая Бабанова, выпустила обращение с призывом “не поддаваться на провокации”, когда кандидаты от оппозиции начали протестовать против итогов выборов.
За весь III созыв Бабанов запомнился критикой правительства и ссорой с вице-премьер-министром Данияром Усеновым.
Бабанов был одним из активных участников митингов осенью 2006 и весной 2007-го, когда оппозиционные силы требовали отставки президента Курманбека Бакиева.
Несмотря на политические распри с Бабановым, Бакиев назначил его первым вице-премьер-министром в 2009 году, но в тот же год оппозиционно настроенный политик ушел в отставку по собственному желанию.
После бегства семьи Бакиевых в 2010 году президент переходного периода Роза Отунбаева вновь назначила Бабанова первым вице-премьером, а в октябре 2011 года, сразу после избрания Алмазбека Атамбаева президентом Кыргызстана, он приступил к исполнению обязанностей премьер-министра.
Бабанов о национализме:
«Под национализмом я понимаю любовь к своему народу, патриотический дух»
Перепалки с парламентом и отставка
После апрельских событий 2010 года Бабанов основал партию «Республика», которая получила 13 процентов голосов избирателей на парламентских выборах.
Во время своей работы на посту главы кабмина Бабанов часто вступал в перепалки с парламентом. Политик ушел в отставку после того, как две из четырех партий покинули правящую коалицию из-за несогласия с его взглядами.
Через четыре года «Республика» объединилась с партией политика Камчыбека Ташиева «Ата-Журт». Новое политическое объединение назвали «Республика — Ата-Журт».
Бабанов о власти:
«Власть в нашей стране принадлежит исключительно народу, а президент — лицо, которое обязано сделать все, чтобы народу жилось лучше, поэтому он обязан служить с полной самоотдачей»
Позже, в 2015 году, Бабанов стал первым кандидатом в депутаты в списке «Республики – Ата-Журт» и вновь был избран депутатом Жогорку Кенеша.
1 июля 2017 года на народном курултае Бабанова выдвинули в качестве кандидата в президенты, однако документы в ЦИК он сдал как самовыдвиженец.
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