Темир Сариев. Биография

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Полное ФИО: Сариев Темир Аргембаевич
Год рождения: 17 июня 1963 года (54 года)
Семейное положение: Женат, двое детей
Образование: Кыргызский государственный национальный университет им. Жусупа Баласагына (экономист)
Партия: «Ак-Шумкар»
С чего начал карьеру в политике: Завотделом рабочей молодежи Аламединского райкома (1987 год)
Самый высокий пост в политике: Премьер-министр (2015-2016 годы)
Участие в прошлых президентских выборах: 2009 год
Начало карьеры: партийная работа и первые деньги
Темир Аргембаевич Сариев родился 17 июня 1963 года в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области. В 17 лет он закончил спортивную школу-интернат во Фрунзе (Бишкек).
С 1981 по 1983 прошел воинскую службу в Советской армии. После армии работал на Аламединской меховой фабрике — сначала экспедитором, а затем экономистом и старшим экономистом.
Свою первую государственную должность Сариев занял в 1987 году, когда устроился в отдел рабочей молодежи Аламединского райкома. Сначала он был инструктором, а затем в течение двух лет дослужился до заведующего отделом.
По признанию самого Сариева, работа в райкоме приносила ему «большие деньги».
Он возглавил Центр молодежных инициатив (науки, техники и творчества молодежи), где зарабатывал за счет видеоклубов, частного извоза, проектирования жилых помещений и внедрения изобретений.
Большую часть денег этот центр отдавал райкому, но его сотрудники, в том числе Сариев, получали вознаграждение в виде хорошей заработной платы.
До 1991 года Сариев занимался партийной работой в Аламединском райкоме. Он прошел путь от инструктора по организационной работе до руководителя аппарата, который фактически был заместителем председателя.
С развалом Советского союза Сариев начал заниматься бизнесом — он стал президентом Кыргызской товарно-сырьевой биржи, а в 1995 году стал генеральным директором производственной фирмы «Тотон».
Переход из бизнеса в политику
В 2000 году Сариев вновь вернулся в политику, но уже на пост депутата. В марте того же года он впервые был избран депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша II созыва.
Во время своего депутатства Сариев выступал вместе с депутатами Омурбеком Текебаевым и Адаханом Мадумаровым за реструктуризацию парламента из двухпалатного в однопалатный.
Сариев о слабости:
«Если хоть один раз дашь слабинку, то все – будут ломать до конца»
В феврале 2005 года он был переизбран депутатом от Шопоковского округа №64 и вошел в депутатскую группу «Жибек Жолу», в состав которой также входили народные избранники Замирбек Эсенаманов, Марат Султанов, Каныбек Иманалиев, Мамытбай Салымбеков, Султан Ураманаев и Таалайбек Субанбеков.
После «тюльпановой революции» марта 2005 года Сариев вошел в состав делегации, которая приняла в Москве отставку президента Аскара Акаева. После этого Сариев стал членом Конституционного совещания, в котором пришедшие во власть политики обсуждали изменения высшего закона страны.
Спустя год обсуждений и споров сменивший Акаева на посту президента Курманбек Бакиев подписал новую редакцию Конституции, в результате чего в обществе начались волнения — новый закон значительно расширял полномочия президента страны.
Сариев о политике:
«Я долгие годы нахожусь в политике, и честь для меня не пустой звук»
В частности, согласно новой редакции, президент получил право самостоятельно вносить в парламент кандидатуру премьер-министра и без одобрения депутатов утверждать предложенных им членов кабинета министров.
В оппозиции к новым властям
Вскоре после этого Сариев стал одним из организаторов оппозиционного движения «За реформы», которое весной и осенью 2006 года провело несколько акций протеста в Бишкеке. В итоге Бакиев пошел на уступки и одобрил новую редакцию Конституции с учетом требований оппозиции.
Сариев присоединился к Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) бизнесмена Алмазбека Атамбаева в 2006 году, но в апреле 2007 года вышел из нее. Он поддержал идею своих коллег-депутатов о создании новой партии на базе политобъединения «Союз демократических сил» (СДС).
Сариев о религии:
«Да, мы придерживаемся ислама, но не станем принимать навязываемые нам чужие стандарты»
Представители СДС решили преобразовать партию в Союз демократических сил «Ак-Шумкар», где Сариев в 2007 году стал одним из шести сопредседателей вместе с Кубатбеком Байболовым.
Партия СДС «Ак-Шумкар» также принимала участие в парламентских выборах, однако не стала выдвигать собственный партийный список, поддержав «Ата Мекен» политика Омурбека Текебаева. Обе партии заявили о слиянии и выдвинули единый список кандидатов, который возглавил Текебаев.
Тем не менее, на состоявшихся в 2007 году выборах в Жогорку Кенеш большинство мандатов получила партия Бакиева «Ак Жол». При этом ни одно из оппозиционных объединений не смогло преодолеть пятипроцентный избирательный порог и не попало в парламент, что вызвало очередную волну массовых недовольств властями Кыргызстана.
В 2009 году парламент назначил президентские выборы на 23 июля, после чего оппозиция заговорила о едином кандидате на выборах. Среди возможных претендентов также назывался и Темир Сариев.
Когда Алмазбека Атамбаева выдвинули в качестве кандидата на пост главы государства от оппозиции, Сариев остался недоволен этим решением и выдвинул свою кандидатуру от «Ак-Шумкара». Однако победу на президентских выборах одержал Бакиев, что стало еще одной причиной недовольств, как среди населения, так и среди оппозиционных сил.
Сариев о бизнесе и политике:
«Денег хватает. Правда, моя политическая деятельность идет в ущерб бизнесу. Слишком много времени уходит на политику»
После Бакиева: из парламента в правительство
После свержения Бакиева с поста президента в результате апрельской революции 2010 года, Сариев занял пост заместителя председателя Временного правительства в ранге министра финансов.
Он подал в отставку через три месяца после назначения на этот пост, чтобы принять участие в подготовке к предстоящим парламентским выборам. Однако партия «Ак-Шумкар» не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в Жогорку Кенеш.
В декабре 2011 года Темир Сариев был назначен на должность министра экономики и антимонопольной политики по квоте СДПК, от партии «Ак-Шумкар».
Спустя четыре года Сариев стал премьер-министром Кыргызстана, однако через год на внеочередном заседании правительства он объявил об отставке из-за конфликта вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду.
Темир Сариев стал самым первым политиком, заявившим о своем участии в президентских выборах 2017 года.
На съезде партии «Ак-Шумкар», где делегаты единогласно поддержали его кандидатуру, Сариев подчеркнул, что на посту президента в первую очередь намерен изменить Конституцию.
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