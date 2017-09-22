Темир Сариев. Биография

Темир Аргембаевич Сариев родился 17 июня 1963 года в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области. В 17 лет он закончил спортивную школу-интернат во Фрунзе (Бишкек).

С 1981 по 1983 прошел воинскую службу в Советской армии. После армии работал на Аламединской меховой фабрике — сначала экспедитором, а затем экономистом и старшим экономистом.

Свою первую государственную должность Сариев занял в 1987 году, когда устроился в отдел рабочей молодежи Аламединского райкома. Сначала он был инструктором, а затем в течение двух лет дослужился до заведующего отделом.

По признанию самого Сариева, работа в райкоме приносила ему «большие деньги».