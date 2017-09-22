Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело на сотрудников социального фонда Узгенского района. Они начисляли себе премии и надбавки к зарплате. Суммарный ущерб государству оценивается в более чем 1 млн сомов.

По данным прокуратуры, незаконные надбавки начислялись с начала 2014 года по июнь 2017 года, несмотря на то, что сотрудники Соцфонда не выполняли квартальных и годовых показателей по сбору страховых взносов.

В общем, работникам районного управления Социального фонда незаконно начислили премии и надбавки к зарплате за выслугу лет на общую сумму в 1 млн 677 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Халатность».

По теме: