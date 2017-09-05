Работники государственного предприятия «Кыргызпочтасы» «присвоили» более 1 млн сомов. Деньги должны были выплатить ветеранам Великой отечественной войны в виде единовременных пособий на День победы.

Прокуратура Первомайского района после проверки обнаружила, что сотрудники почты «присвоили» 1 млн 48 тысяч 600 сомов.

Деньги предназначались для выплаты единовременного пособия ветеранам Великой отечественной войны Первомайского района на 9 мая.

«Деньги были перечислены на расчетный счет “Кыргызпочтасы”. Предназначенные к выплате к 9 мая текущего года единовременные пособия отдельных ветеранов ВОВ были присвоены работниками почты», — сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, работники почты также нанесли ущерб государству в размере 80 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» и передано для расследования в Госкомитет нацбезопасности.