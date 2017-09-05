Октябрьский районный суд Бишкека постановил арестовать поэта Темирлана Ормукова на один месяц по делу о ложном обвинении в адрес депутата Дастана Бекешева. Милиция объявила поэта в розыск. Ормуков заявил, что не скрывается, а лечится в больнице.

Уважаемые читатели, мы приносим свои извинения за ошибку в статье. Мы написали, что на Ормукова возбудили дело за клевету в адрес Бекешева. Однако на Ормукова возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления».

Поводом для ареста суд назвал неявку Ормукова на судебный процесс по делу о заведомо ложном обвинении депутата провластной фракции СДПК Дастана Бекешева.

Ормуков написал на фэйсбуке, что находится в больнице и уведомил суд о том, что не сможет присутствовать на заседании.

«Я нахожусь на лечении […]. Судья Алиев Авчи Мустафаевич, пропустив все сроки рассмотрения уголовного дело, отыгривается на мне… Я судье и гособвинителю оставил свои координаты, но несмотря на это, они объявили меня в розыск», — написал он.

В начале февраля 2017 года с заявлением в милицию обратился депутат Дастан Бекешев, которого Ормуков обвинил в коррупции.

По словам Ормукова, Бекешев получил деньги от предпринимателей, торгующих праворульными автомобилями, за лоббирование их интересов в парламенте.

Бекешев потребовал провести проверку заявления Ормукова. Милиция не нашла подтверждения озвученных фактов Ормуковым и возбудила на него уголовное дело за заведомо ложного обвинения о преступлении.

Ормуков известен тем, что на своей странице в фэйсбуке критикует в стихах в адрес президента Алмазбека Атамбаева и чиновников из правительства.

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