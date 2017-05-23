Депутат парламента от фракции СДПК Дастан Бекешев собирается подать иски на журналистов нескольких изданий из-за недостоверных публикаций, которые порочат его честь и достоинство.

Бекешев рассказал, что будет судиться с блогером и интернет-порталом, но не стал называть их.

По его словам, причина исков — недостоверные публикации СМИ о конфликте в Кыргызском обществе слепых и глухих.

«Я уже устал от того, что распространяется откровенно лживая информация. Свободу слова я уважаю, но журналистам все же стоит проверять информацию. […] Пока я не намерен озвучивать конкретную тематику публикаций, но я готов отозвать иск, если редакция извинится», — сказал он.

Общая сумма исков составила пять миллионов сомов.

Уголовное дело на поэта Ормукова

В начале февраля уголовное дело из-за заявления Бекешева возбудили на поэта Темирлана Ормукова. Парламентарий обвинил поэта в распространении ложной информации.

Ормуков неоднократно писал в своем Фэйсбуке-аккаунте, что Бекешев связан с коррупционными делами в Обществе слепых и глухих.

Поэт обвинил Бекешева в получении крупной суммы денег от предпринимателей, занимающихся продажей праворульных автомобилей, за поддержку их интересов в парламенте.

Правоохранительные органы проверили пост Ормукова, но не выявили фактов коррупции со стороны Бекешева.

После этого милиция возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о совершении преступления уже на самого Ормукова.

Сам Бекешев называет Ормукова «мошенником» и считает, что тот незаконно получил квартиру от государства, не являясь членом Общества слепых и глухих.

«Ормуков просто оказался одним из выявленных мошенников. После этого он начал писать против меня куда только возможно и устраивать митинги. Таких людей нужно наказывать», — сказал депутат.

Темирлан Ормуков стал известен после публикации серии стихотворений про президента страны Алмазбека Атамбаева в «Фэйсбуке».

В начале декабря 2016 года за опубликованные стихи его вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Как утверждает Ормуков, сотрудники прокуратуры заявили, что в его стихах содержатся элементы, способствующие разжиганию межрегиональной розни и задевающие честь и достоинство президента страны. Но стихотворения так и не стали причиной возбуждения уголовного дела.