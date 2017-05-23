Кыргызстан отныне будет заниматься вопросами планирования семьи самостоятельно. Фонд ООН в области народонаселения прекратил предоставлять Кыргызстану бесплатные контрацептивы.

Оригинал материала опубликован на сайте «Радио Азаттык».

Автор — Элеонора Бейшенбек кызы.

На самом деле, снабжать нас препаратами организация прекратила еще в 2015 году. К настоящему моменту иссякли последние запасы противозачаточных средств. Правительство же пока не решило вопросы финансирования.

Специалисты предупреждают, что прекращение поставок бесплатных контрацептивов больше всего скажется на уязвимых и малообеспеченных слоях населения: есть вероятность, что увеличится количество абортов и процент смертности среди женщин и детей.

Мать четырех детей, 36-летняя Марал — одна из тысяч женщин в Кыргызстане, получающих бесплатные контрацептивы. Противозачаточные средства она использует последние семь лет. Новость о том, что бесплатных контрацептивов больше не будет, разочаровала ее:

— Я спросила у медсестры в поликлинике, как нам теперь быть, на что она ответила, что будем предохраняться спиралями. На вопрос, что делать тем, чей организм не принимает спирали, она ответила: «Рожайте каждый год, мне-то что?». В сельской местности многие женщины предохраняются различными препаратами. Я не знаю, как нам теперь быть. Сейчас я принимаю последние препараты, их хватит только до конца месяца.

Беспокойство Марал разделяют многие женщины во всех регионах страны. К примеру, только в Иссык-Кульской области бесплатные контрацептивы получили 39% из 100 тысяч женщин детородного возраста.

По словам руководителя областного центра планирования семьи и репродукции человека Салтанат Акуновой, жители привыкли использовать контрацептивы для предупреждения беременности:

— Пока у нас есть все виды противозачаточных средств, но их запасы на исходе. Срок годности некоторых препаратов истекает в 2018 году. Контрацептивы обязательно использовать для планирования семьи, с тем, чтобы создать условия для подготовки женщины к очередной беременности. Между беременностями должно пройти не менее трех лет. Женщинам из группы риска, со слабым здоровьем мы помогаем именно при помощи этих препаратов, чтобы она могла планировать беременность.

Раньше чаще использовали спирали. Теперь многие перешли на препараты. Все знают, приходят в свою очередь и регистрируются. Противозачаточными средствами у нас обеспечены 39% женщин, способных к деторождению. В основном они выдаются малообеспеченным семьям. Женщины встают на учет у семейного врача, который передает нам списки нуждающихся. Мы обходим их и ведем контроль.

Фонд ООН в области народонаселения обеспечивал Кыргызстан контрацептивами с 2000 года. Только за последние пять лет стране были предоставлены противозачаточные средства на три миллиона долларов, отмечает исполнительный директор организации в Кыргызстане Медер Омурзаков.

По его словам, с момента прекращения поставок контрацептивов в 2015 году правительство страны несколько раз предупреждали, что ответственность за планирование семьи отныне ложится на само государство:

— Кыргызстан не должен надеяться только на международные организации, а должен самостоятельно закупать медицинские средства. Мы неоднократно предупреждали Министерство здравоохранения, что с 2015 года наше финансирование будет прекращено. В 2015 мы действительно прекратили финансирование, в этом году завезли последнюю партию. Об этом мы говорим уже несколько лет.

Глава объединения «Кыргызский альянс планирования семьи» Бактыгуль Бозгорпоева обеспокоена тем, что правительство до сих пор не решило вопросы финансирования:

— По нашим расчетам, на закупку противозачаточных средств ежегодно требуется около 1,5 млн сомов. Мы надеемся, что правительство выделит деньги. Контрацептивы выдаются бесплатно малообеспеченным семьям. Так было 20 лет. Если правительство скажет, что денег нет, придется искать другие пути. Возможно, переговорим с фармацевтическими компаниями о поставках по более низкой цене. Рассмотрим другие донорские организации. Контрацептивы страна получала бесплатно 20 лет. Но правительство должно самостоятельно позаботиться о женщинах и семьях. В других развитых странах так и есть.

Кабмин Кыргызстана пока не сообщал, каким образом собирается обеспечивать финансирование. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова не пришла на обсуждение вопросов планирования семьи, хотя было заявлено, что она выступит с докладом.

Получить льготные контрацептивы с 50-процентной скидкой сейчас можно в рамках «Дополнительной программы по лекарственному обеспечению застрахованных граждан». Но этих мер недостаточно, считает депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев. Парламентарий обращает внимание на ряд проблем в вопросах планирования семьи, репродуктивного здоровья, здравоохранения населения:

— К сожалению, в мировых масштабах мы не на передних строчках. Стараемся решать многие вопросы, но не можем продвинуться выше средних позиций. Здоровье ребенка и матери подвергается многим рискам. До сегодняшнего дня нам помогали доноры, пришло время перейти на самофинансирование. На данном этапе финансирование ведется через Фонд обязательного медицинского страхования. Но этих денег недостаточно. В бюджете, к сожалению, средства не предусматриваются.

По официальным данным, ежегодно в стране рождается около 150 тысяч детей.

Исследование Фонда ООН в области народонаселения от 2014 года показало, что, несмотря на увеличение числа желающих предохраняться, большая часть из них на практике не использует противозачаточные средства. Если в 1997 таких женщин составляло 11%, то в 2014 — 19%.

Ежегодно в стране фиксируются одна-три смерти от абортов, в общем показателе смертности матерей это составляет пять процентов.