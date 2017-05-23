Мэрия Бишкека сообщает, что рынок «Дыйкан» будет закрыт с 24 мая 2017 года. Администрация Ленинского района уже уведомила торговцев и руководителей рынка о решении мэрии.

Овощной рынок «Дыйкан» закроют 24 мая 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Работу рынка приостановят в соответствии с распоряжением мэрии от 11 апреля.

Ленинская районная администрация уже уведомила всех торговцев и руководство рынка о его закрытии.

Основная причина закрытия рынка — близкое расположение базара к нефтебазе, которая создает угрозу безопасности людей.

«Рынок не имеет запасных выходов, и любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии», — сообщает мэрия.

Более того, Госэкотехинспекция запрещает находиться ближе чем в ста метрах от нефтебазы.

Теперь сельскохозяйственную продукцию горожане смогут приобретать на рынках «Дордой-Дыйкан» и «Сары-Озон Дыйкан».

Бишкекские власти собирались закрыть рынок еще 11 апреля 2017 года. Торговцы рынка несколько раз выходили на митинги, в том числе к Белому дому, выступая против закрытия.

По словам продавцов, споры по поводу рынка продолжаются больше года. Торговцы были возмущены тем, что их выгоняют с единственного муниципального рынка на частные базары.

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