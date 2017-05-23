Депутат горкенеша Темирлан Токобеков приехал в Патрульную милицию на день открытых дверей для школьников в полностью тонированном «Мерседесе», чтобы рассказать детям о правилах дорожного движения. После того, как СМИ обратили внимание на ситуацию, депутата оштрафовали на 2000 сомов и заставили снять тонировку.

Пресс-служба Управления патрульной милиции сообщила Kloop.kg, что оштрафовала депутата горкенеша Токобекова на 2000 сомов за тонировку на передних стеклах автомобиля.

«Я ехал за рулем чужой машины по делам. Мне позвонил начальник Патрульной милиции и попросил приехать на встречу с детьми. Мне на месте сотрудники милиции выписали предписание, там же я снял тонировку. Скоро оплачу штраф за нарушение», — сказал Токобеков.

Депутат приехал в Управление патрульной милиции, где проходил день открытых дверей для школьников, на белом «Мерседесе» с тонировкой на передних стеклах.

Перед зданием его остановил инспектор из-за тонировки. Заехав на милицейскую парковку, он снял с пиджака значок депутата. Журналисты издания «Заноза» начали снимать машину, но Токобеков заявил, что его нельзя снимать, потому что он является сотрудником девятой службы ГКНБ.

Инспектор потребовал у Токобекова документы. Депутат позвонил начальнику штаба Патрульной милиции Жакыпу Жумаеву и ушел в сторону здания милиции.

«Жакып Кенешбекович разберется. Документы никакие показывать не буду», — сказал он.

Журналист «Занозы» сообщил, что вскоре инспектор Патрульной милиции, остановивший депутата, потребовал удалить видео.

После лекции, на которой он рассказал детям о правилах дорожного движения, Токобеков заявил, что у него аллергия на солнечный свет, поэтому передние стекла автомобиля затонированы.

«В ближайшее время я получу справку и буду ездить на законном основании», — цитирует его «Заноза».

Согласно постановлению правительства от 30 июня 2016 года, передние стекла могут быть затонированы на следующих автомобилях:

Служебные автомобили президента, премьер-министра, спикера парламента, председателя Верховного суда;

Служебные автомобили девятой службы ГКНБ;

Автомобили, сопровождающие президента, премьер-министра, спикера или председателя Верховного суда;

Специальный транспорт кыргызской инкассации;

Спецавтомобили, перевозящие осужденных или арестованных.

Фото: Скриншот с видео/«Заноза».