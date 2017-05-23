Турецкие власти заявили, что полиция Вашингтона, которая арестовала охранников президента Турции Реджепа Эрдогана из-за драки с демонстрантами, была «агрессивна и непрофессиональна». Телохранители турецкого главы избили нескольких митингующих, которые выступали против Эрдогана.

Анкара выразила протест послу США в Турции Джону Бассу, потребовав расследовать действия полиции штата Вашингтон по отношению к охране президента и представить объяснения.

Турецкое Министерство иностранных дел заявило, что американская полиция не могла подавить «незаконный и провокационный» митинг против Эрдогана.

Нескольких охранников Эрдогана полиция задержала после того, как они подрались с демонстрантами. Вскоре телохранителей отпустили.

МИД Турции назвал эти действия полиции «агрессивными и непрофессиональными».

Инцидент с избиением демонстрантов произошел 16 мая возле турецкого посольства в Вашингтоне.

Драка началась, когда один из сотрудников охраны попытался забрать у демонстранта флаг курдской партии «Демократический союз». После словесной перепалки охрана турецкого президента начала избивать протестующих.

На место происшествия прибыла полиция. Девять человек получили ранения различной степени тяжести. Двух демонстрантов задержали, одному из них было предъявлено обвинение о нападении на полицейского.

Президент Турции прибыл в США после того, как президент США Дональд Трамп одобрил поставку оружия сирийским курдам для борьбы с Исламским государством.

Сам Эрдоган заявил, что «Турция никогда не примет стратегического союза США с курдскими силовиками в Сирии», и объявил курдов террористами.

Это не первая драка, в которой участвовали телохранители Эрдогана.

В октябре 2015 года во время визита Эрдогана в Бельгию его охрана оттеснила местную полицию и не дала проверить помещения. Бельгийцы посчитали это неуважением, поэтому началась драка между телохранителем Эрдогана и местной полицией.

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