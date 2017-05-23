Городские власти перекрыли подземный переход возле Филармонии, потому что там идет ремонт. Однако муниципалитет не предусмотрел временный пешеходный переход на пересечении центральных проспектов — Чуй и Манаса. Люди перебегают дорогу, рискуя жизнями.

В час пик возле Национальной филармонии в Бишкеке горожане перебегают дорогу группами прямо перед машинами.

На перекрестке проспекта Чуй и проспекта Манаса «зебра» не предусмотрена, потому что пешеходы обычно переходят через подземку.

Но мэрия, закрыв подземные переходы на ремонт, не позаботилась о том, чтобы люди могли переходить здесь дорогу, не подвергая себя опасности. Взамен она предлагает пешеходам воспользоваться «зебрами» на соседних улицах.

На досках и заборах, закрывающих переходы, городские власти повесили баннеры со схемой обходов, но объяснений к ним нет.

Для приезжих, таких как Нина Винокурова, эти схемы движения непонятны.

«Я, пока переходила, чуть не попала под машину. Я не местная, меня через дорогу надо переводить, как ребенка. Такие вещи делать нельзя», — сказала она.

Рядом находятся два крупных университета — Международный университет Кыргызстана и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Кроме того, в этом же районе расположено здание самой мэрии Бишкека и Национальной филармонии. Из-за этого поток пешеходов, которым нужно переходить улицу, очень большой.

Студентка Айзирек Пландинова возмущена тем, что власти не подумали о людях.

«Может, мост сделали бы? Как-то некомфортно было переходить дорогу. Есть пешеходный, но до него далеко, а здесь постоянный поток машин», — сказала она.

Бишкекчанка Гульгина Кадырова рассказала Kloop.kg, что узнала о закрытии перехода только сегодня. Она специально прошла квартал, чтобы безопасно перейти улицу, но наткнулась на баррикаду.

«Здесь и так нет нормальных пешеходных переходов, еще и перекрыли. Тут же двойная сплошная, опасно переходить дорогу. А если даже я боюсь, то как переходят дети, я не знаю», — сказала она.

Таксист Темирлан Айзиреков рассказал Kloop.kg, что с тех пор, как 19 мая закрыли подземку, он стал свидетелем нескольких случаев, когда на дорогах чуть не сбили людей.

«Пешеход надо было сделать, чтобы люди могли спокойно переходить дорогу! Люди идут прямо по проезжей части. Две девушки и два парня чуть не попали под машины», — сказал он.

За безопасность отвечает Патрульная милиция

В мэрии Бишкека запланировали реконструкцию подземных переходов уже давно и выделили на это более 70 млн сомов. В проект реконструкции входит и оснащение переходов современными пандусами для инвалидов. Однако закончится реконструкция только в начале сентября.

Муниципалитет извинился перед горожанами и гостями столицы за временные неудобства, а люди тем временем продолжают рисковать своими жизнями, переходя дорогу в неположенных местах.

В мэрии сообщили, что, пока идет капитальный ремонт подземного перехода, его не откроют. За безопасность пешеходов отвечать будут инспекторы патрульной милиции.

Сотрудник пресс-службы патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил Kloop.kg, что на время ремонта подземок временную разметку с пешеходными переходами делать не будут.

Однако, по его словам, за безопасностью в этом районе следят инспекторы патрульной милиции, которые дежурят на соседних улицах.

«Мы не можем поставить там отдельного патрульного, у нас и так не хватает людей. Предупреждающие знаки есть, этого хватает», — сказал он.

Аварии на дорогах

За последние несколько месяцев в Кыргызстане произошло несколько резонансных ДТП.

Одним из самых известных был случай, когда водитель на черном мерседесе сбил двоих школьников на улице Бакаева (бывшей Чапаева). Авария произошла 21 апреля, детей доставили в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас школьники идут на поправку.

В Нарыне 12 мая жители села Оттук перекрыли дорогу и потребовали установки «лежачего полицейского» возле местной школы. Это случилось после того, как там насмерть сбили девятилетнего мальчика.

После участившихся аварий активисты потребовали от властей запуска проекта «Безопасный город», однако власти заявляют, что делают все возможное, чтобы предотвратить автонаезды и аварии со смертельным исходом.

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Фото и видео: Айбол Кожомуратов.