Пропрезидентская СДПК вышла из коалиции большинства горкенеша Каракола из-за расхождения мнений с депутатами «Табылги», которые также состоят в альянсе. СДПК хочет создать новый альянс с партиями «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан».

Депутаты СДПК пояснили, что причина их выхода из альянса — расхождение мнений с депутатами партии «Табылга» по вопросам развития инфраструктуры в областном центре.

Депутат от «Табылги» Азамат Айтбаев сказал в интервью Kloop.kg, что выход СДПК из коалиции может быть связан с выборами президента, которые должны пройти осенью этого года.

«Я думаю, уход СДПК связан с предстоящими выборами, что-то готовится. Но хотелось бы, чтобы все было спокойно и все работали ради города, без интриг. Может, есть какие-то приказы сверху, кто знает?», — сказал Айтбаев.

Депутаты горкенеша собираются создать новую коалицию на внеочередной сессии 23 мая. СДПК планирует сформировать альянс с фракциями «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан».

Всего в горкенеше Каракола 31 мандат. Мандаты распределены между пятью партиями: «Табылга», СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Кыргызстан» и «Республика — Ата-Журт».

Ранее СДПК также вышла из коалиции большинства в горкенеше Джалал-Абада и создала новый альянс. Однако вскоре депутаты заявили о самороспуске, а Центризбирком назначил досрочные выборы на 28 мая.

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