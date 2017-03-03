Инвесторы из Франции отказались вкладывать 1 миллион долларов в реконструкцию центрального сквера в Караколе. Причиной отказа стали сжатые сроки реализации проекта.

Секретарь совета по развитию бизнеса и привлечению инвестиций в Иссык-кульской области Айбек Шаршенбаев сказал, что французские инвесторы отказались вкладывать миллион долларов в зону отдыха в Караколе из-за сжатых сроков.

«Реализация проекта была запланирована с апреля по июнь. Но так как требуется немало времени для того, чтобы получить поддержку со стороны горкенеша Каракола, а также все разрешительные документы у соответствующих структур, в этом году мы не успеваем», — сказал Шаршенбаев.

По его словам, обсудить реконструкцию сквера можно будет и в следующем году.

Председатель комиссии горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству Канатбек Ишембиев объяснил, почему вопрос с реконструкцией сквера не решился положительно.

По его словам, инвесторы просто предоставили наброски проекта, сделанные на компьютере.

«Никаких документов не принесли. Насчет суммы они ничего не ответили — сказали: мол, когда дадите землю, тогда начнем искать деньги. Поэтому мы дали им время подготовиться и объяснить, сколько денег потребуется, как будет выглядеть сквер. После этого они так и не пришли», — рассказал Ишембиев.

Инвесторы из Франции предоставили горкенешу проект по реконструкции центрального сквера в Караколе в начале января.

Планировалось, что реконструкция начнется с 1 апреля 2017 года и закончится до начала турсезона в городе. Тогда местные депутаты не дали ответ, пообещав рассмотреть вопрос на ближайшей сессии. Проект предполагал постройку общественного туалета, установки системы освещения, скамеек, а также фонтана, велосипедных и роликовых дорожек.

Главным условием инвесторов по реализации проекта было то, что после реконструкции сквера площадью в 3,5 гектара территория перейдет к ним в аренду на 15 лет.

Депутат горкенеша Азамат Айтбаев рассказал, что мнение депутатов по поводу реконструкции разделилось. Одни утверждали, что такие большие вложения помогут развитию туризма в городе. Другие заявляли, что если отдать центральный сквер в одни руки на 15 лет, то он затем может стать частным.

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