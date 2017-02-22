Мэр Каракола пообещал активистам, что муниципалитет выделит 32 млн сомов на ремонт центральных дорог города. Это случилось после того, как местные активисты собрались устроить акцию протеста с требованием починить дороги.

Мэр Каракола Данияр Арпачиев заявил, что из местного бюджета выделят 32 млн сомов на ремонт центральных дорог Каракола.

По его словам, мэрия, чтобы починить дороги будет использовать деньги, которые планировалось выделить на ремонт тротуаров этой весной.

«Изначально 20 млн сомов мы запланировали на тротуары в центральной части города, но обсудили и решили оставить тротуары на следующий год, а в этом сделать капитальный ремонт дорог», — сказал Арпачиев.

Он отметил, что из 32 млн сомов, 12 были выделены Фондом развития Иссык-Кульской области.

Ранее каракольские активисты планировали выйти на митинг и потребовать у властей решить проблему дорог.

«Напротив областной администрации состоится акция недовольства в связи с ужасным состоянием дорог в городе и его тротуаров. […] Дороги наши капитально не ремонтировались более 50 лет», — написала в фэйсбуке активистка Кундуз Сырдыбаева.

Каракольские дороги стали активно обсуждаться в социальных сетях после того, как житель Каракола Фархад Расулов 8 февраля опубликовал видео, где видно как работники муниципальных служб заделывают ямы на дорогах старым асфальтом.

Тогда мэр города попросил помощи у правительства и сказал, что благодаря старому асфальту засыпанные ямы прослужат горожанам «хотябы 15 дней».

Город Каракол — туристический центр Иссык-Кульской области. Туристы посещают город и летом из-за озера Иссык-Куль, и зимой из-за горнолыжных баз.

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Автор видео: Фархад Расулов.

Фото: Сайкал Аттокурова.