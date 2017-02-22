Госкомитет нацбезопасности вызвал на допрос депутата оппозиционной фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Ранее генпрокуратура возбудила на него уголовное дело по факту «коррупции» и «служебного подлога».

Спецслужбы вызвали на допрос депутата парламента от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

«Мне пришла повестка, но в связи с занятостью моего адвоката мы написали письмо, что я приду послезавтра», — сообщил депутат.

Генеральная прокуратура возбудила 17 февраля на Шыкмаматова уголовное дело по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция» —, материалы которого отправила в ГКНБ.

Депутата обвиняют в том, что он в 2011 году составил «фиктивные договора» о закупке служебных автомобилей.

Генпрокуратура утверждает, что Шыкмаматов будучи аудитором Счетной палаты составил документы о том, что служебные автомобили были куплены после тендера.

Как полагает генпрокуратура, Счетная палата в действительности не проводила тендер.

Алмамбет Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков фракции «Ата Мекен», которые в последний год сильно критикуют президента Алмазбека Атамбаева.

Основное противостояние между «Ата Мекен» и президентом началось после того, как вся парламентская фракция выступила против конституционной реформы Алмазбека Атамбаева.

Ранее дело возбудили против бывшего генпрокурора Аиды Саляновой за то, что она в бытность министром юстиции выдала адвокатскую лицензию юристу Максима Бакиева, Алексею Елисееву.

Спецслужбы также подозревают всех троих — Текебаева, Шыкмаматова и Салянову — в заинтересованности при продаже акций сотового оператора «Мегаком».

Генпрокуратура начала 17 февраля проверять заплатили ли налоги родственники оппозиционных депутатов.

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