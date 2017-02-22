Министерство иностранных дел Казахстана передало Кыргызстану ноту протеста, в которой выразило «удивление и несогласие» с высказыванием Алмазбека Атамбаева. Кыргызский президент сказал в эфире «Евроньюс» о «блокаде» со стороны Казахстана, которая привела к «человеческим жертвам» в 2010 году в Кыргызстане.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев вручил кыргызскому дипломату Кайнарбеку Токтомушеву ноту, в которой было выражено «удивление и несогласие» с высказыванием президента Кыргызстана 17 февраля 2017 года в эфире телеканала «Евроньюс».

МИД Казахстана утверждает, что после апрельских событий Казахстан не устраивал «блокаду» Кыргызстану, а наоборот «направил силы на помощь соседу».

«Казахстан […] незамедлительно предоставил Кыргызстану топливо и семена с тем, чтобы поддержать посевную кампанию в стране», — говорится в сообщении МИДа.

Казахские дипломаты утверждают, что благодаря помощи Казахстана Кыргызстану удалось «избежать многочисленных жертв».

«В результате […] предпринятых казахстанским руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам», — отмечают в МИДе.

Казахская сторона также заявила, что за время апрельских событий Казахстан выделил гумпомощь Кыргызстану на более чем 11 миллионов долларов.

Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос журналиста «Евроньюса» в Брюсселе, заявил, что Казахстан в 2010 году устроил Кыргызстану блокаду, которая привела к «человеческим жертвам».

МИД Казахстана возмутился этим высказыванием и сказал, что требует разъяснений от Кыргызстана.

Позже МИД Кыргызстана разъяснил, что под «блокадой» Атамбаев подразумевал закрытие границы Казхастаном во время апрельских событий.

«В тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни», — сказала заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова.

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Источник фото: Kapital.kz