МИД Казахстана возмутился высказыванием Атамбаева о «блокаде» со стороны Казахстана, которая привела к «человеческим жертвам» в Кыргызстане в 2010 году. Кыргызские власти пояснили, что из-за закрытия границы после апрельской революции в страну перестали поступать лекарства, что привело к гибели тяжелобольных людей.

Замминистра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова на встрече с послом Казахстана Айымбозом Кызжигитовым разъяснила слова Атамбаева о «блокаде с человеческими жертвами» в интервью каналу «Евроньюс» 18 февраля.

По ее словам, Атамбаев говорил о закрытой Казахстаном границе после революции 7 апреля 2010 года.

«В тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Прекращение поставок в Кыргызстан жизненно важных лекарственных препаратов подвергло тысячи людей реальной угрозе для их жизни», — сказала она.

По данным портала Zakon.kz, 1 июня 2010 года Казахстан начал пропускать лекарства через границу в Кыргызстан.

Кемелова также объяснила, что кыргызстанцы подвергались опасности, когда пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу.

«Когда из-за невозможности пересечь границу легально, группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу для оказания медицинской помощи», — заявила она.

В мае 2010 года издание «Азаттык» писало о том, что гражданин Кыргызстана незаконно пересек границу за 100 долларов через реку Кара-Суу, известную как Черная речка.

Министерство иностранных дел Казахстана 20 февраля возмутилось высказыванием Атамбаева на телеканале «Евроньюс», где он заявил, что в 2010 году Казахстан устроил Кыргызстану «блокаду», которая привела к человеческим жертвам.

«Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам бы просто грозила блокада. В 2010 году, когда нам сделали блокаду полтора месяца Казахстан. Вы знаете, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было. Блокада — это плохая вещь», — сказал Атамбаев в Брюсселе.

Казахский МИД заявил, что «ждет разъяснений» от Кыргызстана по этим высказываниям.

По теме: