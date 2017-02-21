Коммерческого директора Алишера Рустамова и других ответственных лиц таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» отстранили от должностей после несостоявшегося первого пассажирского рейса Душанбе — Ташкент.

Руководство таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» провело разбирательство и выяснило, что их сотрудники не отправили узбекской стороне необходимые документы.

Это послужило причиной увольнения коммерческого директора и других руководящих лиц.

«Сомон Эйр» заявила, что авиакомпании Таджикистана и Узбекистана ведут переговоры — исторический рейс состоится «в ближайшие дни».

Изначально таджикская авиакомпания заявляла, что узбекский аэропорт отказался принимать самолет по неизвестным причинам.

Первый за 25 лет пассажирский рейс из Душанбе в Ташкент должен был вылететь 20 февраля, но его отменила узбекская сторона. Этим рейсом должны были вылететь 26 пассажиров. Компания вернула им деньги и принесла извинения.

Авиарейсы между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году. Несмотря на общую историю и схожую культуру после, развала СССР отношения между странами остаются прохладными.

Главной причиной «негласной холодной войны» между странами стало намерение Таджикистана построить Рогунскую ГЭС, чтобы решить проблему с постоянной нехваткой электричества в стране.

Однако узбекским властям не понравилось, что Таджикистан сможет увеличить не только запас воды у себя, но и контролировать потоки, идущие в Узбекистан по реке Амурдарье.

Несмотря на возобновившееся авиасообщение, между странами до сих пор действует визовый режим, а границы находятся в заминированном состоянии

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Фото: «Озоди»