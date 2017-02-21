Коммерческого директора Алишера Рустамова и других ответственных лиц таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» отстранили от должностей после несостоявшегося первого пассажирского рейса Душанбе — Ташкент.
Руководство таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» провело разбирательство и выяснило, что их сотрудники не отправили узбекской стороне необходимые документы.
Это послужило причиной увольнения коммерческого директора и других руководящих лиц.
«Сомон Эйр» заявила, что авиакомпании Таджикистана и Узбекистана ведут переговоры — исторический рейс состоится «в ближайшие дни».
Изначально таджикская авиакомпания заявляла, что узбекский аэропорт отказался принимать самолет по неизвестным причинам.
Первый за 25 лет пассажирский рейс из Душанбе в Ташкент должен был вылететь 20 февраля, но его отменила узбекская сторона. Этим рейсом должны были вылететь 26 пассажиров. Компания вернула им деньги и принесла извинения.
Авиарейсы между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году. Несмотря на общую историю и схожую культуру после, развала СССР отношения между странами остаются прохладными.
Главной причиной «негласной холодной войны» между странами стало намерение Таджикистана построить Рогунскую ГЭС, чтобы решить проблему с постоянной нехваткой электричества в стране.
Однако узбекским властям не понравилось, что Таджикистан сможет увеличить не только запас воды у себя, но и контролировать потоки, идущие в Узбекистан по реке Амурдарье.
Несмотря на возобновившееся авиасообщение, между странами до сих пор действует визовый режим, а границы находятся в заминированном состоянии
По теме:
- В Ташкенте приземлился первый за 25 лет самолёт из Душанбе
- Узбекистан и Таджикистан возобновят авиасообщение спустя 24 года
Фото: «Озоди»