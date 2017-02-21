Айдане Оторбаевой 21 год. После небольшого перерыва, связанного с травмой, она вернулась в состав Национальной женской сборной по футболу – и рассказала изданию sheisnomad о том, как она пришла в футбол, почему не пошла учиться на журналиста и зачем хочет уехать за границу.

Я играю в футбол последние 13 лет, но родители рассказывают, что я все время ходила с мячом уже лет с четырех.

В первом классе я узнала, что в школе есть секция по футболу для девочек. Но учитель по физкультуре не взял меня в команду: он сказал, что я маленькая. Он вообще меня не особо любил, потому что я была хулиганка. Во втором классе я попробовала снова записаться, и тогда меня уже взяли. На первых соревнованиях меня заметила тренер женской национальной сборной и пригласила в профессиональный футбол. Мне тогда было восемь лет.

Тренер заметила во мне умение владеть мячом, технику. Физическими данными я никогда не отличалась, но всегда была очень шустрая, могла запросто принять даже самый сложный мяч. Наверное, и сейчас тренера во мне ценят именно это качество.

В команде были взрослые девочки, лет на девять-десять старше меня. Я их стеснялась и почти два года не ходила на тренировки, появлялась лишь на соревнованиях. В четвертом классе, чтобы поддерживать физическую форму и не отставать от других девочек, я стала ходить на тренировки регулярно.

Был период, когда у меня отказали ноги и около года я не играла. Врачи сказали, что я больше никогда не смогу заниматься футболом. Это был очень сложный этап, который сопровождался физической болью и страхом не вернуться на поле. К счастью, постепенно я реабилитировалась и вернулась в спорт. Сейчас я ценю каждый момент тренировки. Если раньше я могла позволить себе лениться и пропускать занятия, то сейчас футбол для меня в приоритете.



Выступление Айданы на TEDxOsh, где она рассказала о том, почему ей пришлось временно уйти из футбола

У нас в стране семь футбольных клубов. Клуб в Бишкеке, в Канте и в остальных крупных городах, не считая Баткена и Нарына. Каждый год проводится чемпионат в два или три тура. А в сборную попадают лучшие игроки из этих семи клубов.

В моей семье мне никогда не говорили: «Ты же девочка, ты не должна играть в футбол». Я седьмой ребенок в семье, у меня шестеро старших сестер. Меня всегда поддерживали, мама помогала собирать сумку на тренировки. Когда не хотелось идти – например, зимой, когда было холодно – меня всегда подбадривали, мотивировали.

Я хотела стать журналистом, но опоздала на вступительный экзамен. Мне всегда были интересны гуманитарные науки, и я поступила на факультет филологии. Я иногда пишу, и мне хотелось познать азы грамотного письма. Думаю, что человек, который умеет писать и читать, всегда найдет, чем заняться в жизни. В будущем я хотела бы написать книгу о своем опыте. Сейчас я пишу небольшие заметки, но порой не хватает нужных слов, литературного мастерства.

Наверное если бы не футбол, я была бы оторвой и связалась бы с непутевой компанией. Но на это времени у меня не было, я всегда спешила на тренировки, которые были каждый день по два-два с половиной часа. Несмотря на это я умудрялась утром поиграть во дворе, сходить на тренировки и вечером снова, и, забросив сумку в кусты, после всего этого гонять с мальчиками мяч.

К сожалению, женскому футболу в нашей стране уделяется меньше внимания, чем мужскому. Есть ограничения и дискриминация. Я уверена, что мужчины, сидящие у руля, считают, что это не женский вид спорта. Но сейчас женский футбол набирает обороты. Многих маленьких девочек родители приводят на тренировки.

В Кыргызстане девушки очень рано уходят из спорта. Обычно в 23-24 года, когда нужно либо выходить замуж, либо идти зарабатывать деньги, чтобы себя обеспечивать. Если даже ты играешь за какой-нибудь клуб, стипендия составляет не более 5000 сом. Из-за постоянной текучки наша сборная становится всё моложе и моложе, и, как следствие, мы всё больше и больше проигрышей, так как не хватает опыта.

Мне 21, и для нашего футбола я уже старею. Когда я прихожу на тренировки, девочки шутят, что «старая» пришла.

Комментарии из серии «а зачем ты в футбол играешь, лучше замуж выходи» – частое явление в социальных сетях под моими фотографиями.

Мне грустно, что девочки в нашем футболе не умеют мечтать и не знают, куда они идут. Они приходят на тренировки, тренируются, балдеют и идут домой. Нет профессиональных целей, это скорее хобби.

Почему мне здесь уже тесно и я стремлюсь за границу? Чтобы становиться сильнее, нужно играть с сильными. Раньше на вопрос о том, поменяла ли бы я гражданство и пошла бы играть за другую страну, я отвечала «нет». Сегодня я говорю «да». Я знаю, что это поможет нашим девочкам увидеть новые перспективы. Если я стану играть за границей в лучших клубах и, возможно, участвовать на чемпионате мира или Европы, то, думаю, это станет для них мотивацией. Пусть я буду представлять другую страну, но я всё равно останусь кыргызкой.

Автор: Алина Жетигенова

Оригинал опубликован на сайте sheisnomad

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