Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Ариф кызы Алиеву первым вице-президентом Азербайджана. Она вступила в свою должность 21 февраля.

Алиев подписал указ о назначении своей жены на пост первого вице-президента 21 февраля. До этого должность вице-президента никто не занимал.

Сам Алиев сказал, что его жена «профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист».

«Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», — прокомментировал назначение своей жены Алиев.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум по поправкам в Конституцию страны. Именно тогда в стране появились должности вице-президентов.

Это означает, что в случае, если президент не сможет выполнять свои обязанности, первый вице-президент — жена Алиева — получит полномочия главы государства.

До назначения на эту должность Алиева была депутатом парламента Азербайджана.

Ей принадлежит благотворительный фонд Гейдара Алиева — отца президента. С 2004 года она является послом доброй воли ЮНЕСКО. Также Алиева имеет степень кандидата философских наук.

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Фото: Официальный сайт президента Азербайджана.