Гульжан Токтогулова – молодая сценаристка, работавшая над фильмами «Салам, Нью-Йорк», «В поисках мамы» и сериалом «Камень. Ножницы. Бумага». Для блога sheisnomad она рассказала о том, почему решила работать в киноиндустрии и чего не хватает кыргызским фильмам.

К сценаристике я пришла от скуки. Ни выбранное направление в вузе, ни преподаватели, ни университетское здание, ни окружение не завораживало. В то же время у нас появились торренты, и я начала смотреть сериалы. Мне нравилось, как рассказываются истории, и тоже захотелось писать для фильмов и сериалов.

Благодаря интересу к кино я познакомилась с кыргызскими режиссерами: Айгуль Бакановой, Эльнурой Осмоналиевой и Русланом Акуном. Я много с ними общалась и постоянно твердила о своем желании писать, на что Айгуль сказала: «Или садись писать, или езжай учиться». Я пару ночей сидела, думала о том, что делать дальше. Решила ехать. К этому моменту я успела поработать с Русланом Акуном над написанием поэпизодного плана его фильма «Салам, Нью Йорк».

Лучшее решение в моей жизни – это поступление на факультет сценарного мастерства в Московской Школе Кино. Сценаристика привязана к хорошему владению языком, а пишу свободно я на русском, поэтому и выбрала Москву. Киношкола дала мне не только знания и знакомства с талантливыми людьми, но и избавила от страха чистого листа, от страха чтения своего текста другим людям и научила адекватному восприятию критики.

Работать в сериальном жанре всегда было моей мечтой. По возвращении в Бишкек Азим Азимов пригласил писать сценарий для сериала «Камень. Ножницы. Бумага».

В кыргызском кино большая проблема с женскими персонажами. Девушек и женщин любят изображать бесхарактерным трофеем или немощной жертвой, которую должен спасти какой-нибудь принц. Мне понравилась идея Азима сделать из главной героини «Камень. Ножницы. Бумага» самостоятельную личность с характером и амбициями. Она не просто сидит и мечтает стать дизайнером: она действует.

Хочется делать честное кино. А это значит не предавать себя и оставаться собой. Это непросто, потому что в нашем кино пока преобладают фильмы с мужскими персонажами. Хочется писать о том, что я знаю наверняка, что я чувствую лучше всего. А это взгляд на мир со стороны женщины, пусть и словосочетание «женское кино» вызывает вопросы и ухмылку.

Я не буду пытаться сделать фильмы о селе по той же причине. Всю сознательную жизнь я прожила в городе, сельскую жизнь я не чувствую так, как другие наши режиссеры и, соответственно, так же круто, как они, не смогу изобразить эту тему.

Я хочу, чтобы мои герои разговаривали. У кыргызов нет культуры садиться и разговаривать о своих проблемах, чувствах и планах. Хорошо отражает эту культуру фильм «Курманжан Датка». Там всё разворачивается полувзглядами, знаками, действиями, перешептыванием. Или, например, казахский фильм «Келин», сценарий которого написан [кыргызским режиссером] Актан Арым Кубатом вместе с [другим кыргызским режиссером] Маратом Сарулу и Ермеком Турсуновым, тоже примечателен тем, что герои не обмениваются словами, нет ни одного диалога. В этих фильмах все именно так и задумано и выглядит органично, но вот диалоги во многих современных кыргызстанских фильмах смущают своей неестественностью.

Примеров с неумением разговаривать в нашей культуре полно. Усыновленным детям не говорят, что они усыновлены. Все вокруг знают, молчат об этом, ребенок замечает косые взгляды, подозревает, что что-то не так. Другой пример – со смертельно больными. В нормальной практике говорят пациенту, а потом он сам решает, делиться этой информацией или нет. У нас же наоборот: сначала говорят родственникам, и они решают, говорить этому человеку, что ему осталось жить три месяца, или нет.

Я люблю фильмы и сериалы про семейные драмы и маленькие города. «Ошибки прошлого» Рэйа Маккиннона, «Огни ночной пятницы» Питера Берга, «Август: Графство Оседж» с Мэрил Стрип, «Судья» с Робертом Дауни-мл. Обожаю Чарли Кауфмана, автора фильмов «Адаптация», «Вечное сияние чистого разума» и «Аномализа».

Мне интересна тема кыргызских похорон. Во-первых, собирается вся родня. Многие друг друга давно не видели, некоторые не общаются меж собой, а тут бок о бок несколько дней. Поднимаются разные темы, раскрываются старые обиды. Во-вторых, обряды: ты потерял человека, но всех заботит «канча кой союш керек», «кимге кандай устукан бериш керек», «кимге кандай мамиле кылыш керек», «ким кайда отуруш керек», «ким кантип ыйлаш керек». В то же время вся эта бытовуха – попытка отвлечься, попытка спастись от горя.

Кто из кыргызстанских сценаристов мне нравится? Из местного мне по душе авторские фильмы, а там режиссер и есть сценарист. Если так, то Эльнура Осмоналиева (режиссер фильма «Сейде»). Очень жду, когда она закончит свою учебу и начнет работать над полнометражными фильмами. Нравится, как начинает свою карьеру Мирлан Абдыкалыков (режиссер фильма «Сутак»). Из иностранных вдохновляет Шонда Раймс, афроамериканка, сумевшая стать главным поставщиком сериалов на один из трех главных американских каналов.

Но сама я не хочу создавать авторские или арт-хаусные фильмы. Не хочется делить фильмы на массовые и немассовые – мне хочется создавать фильмы, понятные всем. В этом плане мне близко американское инди-кино. Те фильмы, которые обычно показывают на кинофестивале Сандэнс.

Сценаристика ближе к поэзии, нежели к прозе. В этом плане я восхищаюсь диалогами в «Оградах» с Вайолой Дэйвис и Дензелом Вашингтоном (номинирован на премию «Оскар» этого года в категории «Лучший фильм»). Фильм создан на основе пьесы, и диалоги там словно музыка. Впечатляет и само повествование о жизни семьи: локация одна – их дом, на переднем плане – жизнь афроамериканской семьи в 50-х годах, а фоном – общественные события тех лет.

Для того, чтобы хорошо писать сценарии, надо много читать, писать и смотреть. Для себя я выработала такую систему: часа три смотрю фильм или пару эпизодов сериала, пишу три-четыре часа, читаю один сценарий в неделю. Есть сценарии, выложенные в общий доступ. Читаю и профессиональную литературу, и художественную, читаю новости из сферы политики и общественной жизни, потому что сценаристу очень важно знать, что происходит в мире, чтобы писать фильмы на актуальные темы.

Чтобы насытить сценарий интересными деталями, нужен очень широкий кругозор. К примеру, в сериале «Хорошая жена» психолог или социолог рассказывала о том, что люди лучше ориентируются в лицах своей расы и приводила пример: белая женщина не смогла идентифицировать чернокожего преступника, потому что для нее они все были на одно лицо. Но мне кажется, что эта теория не совсем работает для центральноазиатов: для нас люди нашей расы – китайцы, корейцы и японцы – на одно лицо, но нам проще различать европейские лица. Мы выросли, видя вокруг себя европейские лица, смотря российские телеканалы, американские и европейские фильмы.

Сценарное мастерство – своеобразная психотерапия. Ты рассказываешь о каких-то своих личных переживаниях, делишься своим мироощущением. По тому, как многие наши мужчины-режиссеры отражают женщин в своих фильмах, можно понять их отношение к женщинам. То, как режиссер показывает друзей, отражает его отношение к дружбе; в зависимости от того, какой посыл он закладывает в своих картинах, можно узнать и его моральные принципы.

Знание английского расширяет возможности учиться и совершенствоваться. Что бы ни говорили, все учебники по сценаристике написаны на английском. Переводят далеко не всё, порой только самые нашумевшие произведения. А многие отличные книги так и остаются недоступны для русскоговорящих сценаристов. Я стараюсь читать сценарии на языке оригинала, потому что в переводе теряются детали и полутона в диалогах.

Заинтресованным в сценарном деле советую прочитать книгу Роберта Макки «История на миллион», «Путешествие писателя» Кристофера Воглера, «Анатомию истории» Джона Труби, «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла и «Спасти котика» Снайдера Блэйка.

На filmmakermagazine.com можно найти классные статьи про сценарное мастерство, режиссуру, пост-продакшн, интервью с профессионалами и советами. Периодически читаю интервью с какими-нибудь сценаристами на cinemotionlab.com. На indiewire.com можно найти новости кино и рецензии. Пишу о кино и сериалах в телеграме: t.me/gukusha, в твиттере: @gukushka.

Автор: Алина Жетигенова

Оригинал опубликован на сайте sheisnomad

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