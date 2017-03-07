Асылкан Талип – художница и автор стикеров «Балаты». Ей 20 лет, она окончила художественное училище и работает иллюстратором. Асылкан рассказала изданию sheisnomad о том, какого быть художницей в Кыргызстане, почему в женщин в искусстве мало верят и что её пугает в нашем обществе.

Рисовала я с детства: всегда хотела поступить в художественное училище. Родители всю жизнь поддерживали мои увлечения и решения, да и отношение к искусству у нас почтительное. Папа у меня писатель, мама занимается прикладным искусством.

После девятого класса поступила в Кыргызское Государственное Художественное училище имени Чуйкова, который стал для многих из нас вторым домом во время учебы. Особенная была атмосфера. Очень теплыми были отношения между учителями и учащимися, работы других ребят вдохновляли творить, думать, рисовать.

Мне нравится смотреть на увлеченных людей. Если смотреть на них очень долго, то можно влюбиться. Так я и влюбилась. Я была на первом курсе, он – на втором. Ходили вместе на этюды, рисовали. Он увлекался в то время поп-артом, акварелью рисовал. Нам всегда есть о чем поговорить, поспорить. Думаю, будь у меня парень, далекий от искусства, было бы намного скучнее.

Художнику надо много читать, пробовать, испытывать, наблюдать. Чтобы изображать что-то на бумаге, надо иметь что-то в голове, в сердце.

У меня много любимых художников. Гоген и Баксия мне нравятся свободой. Они будто позволяют себе чувствовать. Из современных художников уважаю творчество Жыргала Матураимова, Абдрая Осмонова, Алыкула Биймырзаева, Гульнары Мусабай. Они меня многому научили, за что я безмерно благодарна. Жалею, что не старалась больше.

Мало женщин-художниц. Женщин-изобретателей. Композиторов. Женщинам в истории приходилось прикладывать намного больше усилий, чтобы добиваться тех же результатов, что мужчины. Брали на себя бытовую, менеджерскую, семейную участь, чтобы их мужчины могли спокойно посвятить себя творчеству. Я смотрела фильм «Жена художника» о паре художников, где муж открытым текстом говорил жене: «Даже если ты посвятишь свою жизнь творчеству, то вряд ли у тебя получится хоть сотая часть того, что есть у меня. Так что даже не старайся».

Отдать свою жизнь во служение другому человеку я бы не смогла. Да и парень мой никогда не попросит о таком. Нам интересно развиваться вместе, создавать. Зачем иметь рядом человека, который вместо того, чтоб окрылять, режет тебе крылья?

Я мечтаю получить высшее образование и поступить в московский или питерский вуз. Они воспитывали и выпускали целые поколения крутых русских и советских художников. Там работают профессионалы, у которых мне хочется обучиться. Попасть в такие школы сложно, зато ты учишься с лучшими.

Творчество требует много концентрации, времени и души. Я не из тех людей, которые умеют делать миллион дел одновременно. Не умею умею думать об одном, в то же время делая другое, заботиться о ком-то, общаясь с кем-то и параллельно просматривая что-то еще. Таких, как я, называют «ленивая» или «эгоистичная». Но я умею заниматься одним делом за раз, и это почти всегда то, что мне по душе. Наверно, когда я научусь по-другому, я стану более успешной.

Чтобы иллюстрировать книги, надо вливаться в настроение и контекст написанного. Нельзя просто прочитать или перечитать, важно понять, что хотел автор донести, до кого он хотел это донести.

Однажды мне надо было проиллюстрировать кыргызских героев для календаря методом холодного батика. Я не чувствовала, что моих знаний о реальных и мифических кыргызских героях достаточно для того, чтобы выполнить эту работу качественно. Я пришла к папе, он дал мне стопку книг читать и еще стопку рассматривать иллюстрации. Наверное, после этого меня очень заинтересовала этника, не только кыргызская, но и японская, индейская.

Я люблю Кыргызстан, но не фанатею до той степени, чтобы считать его лучшей страной на свете с лучшей на свете архитектурой, литературой, природой. Я считаю, нам есть над чем работать. Развивать искусство, ту же литературу и архитектуру, беречь природу.

Меня пугает радикализация нашего общества. То, что многие рассматривают всё в черном и белом. И будто ничего между, никаких других оттенков. Они бросаются судить и ругать. Видела недавно как стыдят и обзывают художницу, выставившую фотографию со своим супругом на фэйсбуке. Возможно, межэтнические браки – нечастое явление, но почему что-то другое, отличное от нас, так пугает? Это же, наоборот, интересно. «Кто эти люди, откуда такое мракобесие?», – думаешь ты. А потом видишь среди комментирующих своих знакомых, казалось бы, далеких от мракобесия… и становится очень грустно.

В незнакомой среде или больших компаниях мне некомфортно, и я много молчу. «Ты такая скромная», – любят мне говорить. Стеснительная, может. Социопат, может. Но не скромная. Я не скромная.

Автор: Алина Жетигенова

Оригинал опубликован на сайте sheisnomad

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