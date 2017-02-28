Сара Д’Антони – волонтер Корпуса мира. Она переехала из Соединенных Штатов в Кыргызстан, чтобы помогать детям из местных сел. Кроме того, Сара – первая женщина, переплывшая Иссык-Куль, и об этом достижении она рассказала изданию sheisnomad.

До приезда в Кыргызстан я мало знала об этой стране. В школе мы проходили историю СССР, но отдельные страны после развала Союза мы не изучали. Больше всего меня пугало то, что страна полностью окружена сушей и не имеет доступа к морю или океану. Поэтому я очень обрадовалась, узнав про озеро Иссык-Куль. Как раз перед приездом сюда я подрабатывала няней в Майами у семьи. Когда я им рассказала про свой переезд, они поспешили познакомить меня с их тетей, которая прожила в Кыргызстане около года. Мы созвонились по скайпу. Она обожала Иссык-Куль, обещала, что и я влюблюсь в озеро. И оказалась права.

Я живу в селе Кытай в Иссык-Кульской области в любящей семье, которая заботится обо мне, но при этом уважает мое личное пространство. Я называю маму апа, папу – ата. У меня есть эжем и синдим. Апам работает со мной в школе. Мне повезло не только с семьей, но и с коллегами. Они очень тепло меня приняли. И с семьей, и с коллегами я общаюсь на кыргызском. Я говорю на французском и испанском, но кыргызский мне нравится больше по звучанию. Музыкально звучит.

С учительницей из села Тосор мы разработали программу Serve for Changе для обучения основам здорового образа жизни, критического мышления, решения конфликтов. Написали заявку по программе Let Girls Learn, основанной бывший Президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель. Наша заявка была одобрена, и, получив грант, мы провели летний образовательный лагерь для 30 девочек из шести сел. В первой полоивне дня у детей были занятия, потом играли в волейбол.

Спорт – большая часть моей жизни. Я плаваю с 4-х лет. Играла в футбол, софтбол, баскетбол, волейбол, каталась на коньках. В небольшом американском городе, в котором я выросла, местны власти организовывали мужские и женские, взрослые и детские команды по различным видам спорта, выделяли деньги на тренировки, отправляли на соревнования с командами из других городов.

Спорт научил меня ставить цели для себя, для команды и добиваться их. Научил меня дисциплине и организации своего времени. Уважению чужого времени. Научил меня навыкам коммуникации в команде. Сделал меня более уверенной в себе.

Я понимаю, что в Кыргызстане девочкам труднее посвятить себя спорту потому, что у них много обязательств по дому и уходу за другими членами семьи. Мальчиков больше поощряют за занятия спортом, они свободнее выходят играть в футбол и даже устраивают соревнования между дворами, организациями, городами.

Когда я вижу воду, мне не приходит в голову обойти или объехать ее. Я думаю как бы ее переплыть. Я переплыла Иссык-Куль с южного берега на северный по пути легендарного коня Тору-Айгыр. Дистанцию в 13 километров я преодолела за 4 часа 43 минуты, это на данный момент самый быстрый результат.



Ролик о том, как Сара переплыла Иссык-Куль

До меня Иссык-Куль переплыли двое: гражданин Америки и гражданин СССР. Я знакома с американцем, его зовут Майк Тайсон, он переплыл то же расстояние за 6 часов.

Погода в тот день была ужасная: гром и молния, ветер, холод. Но я должна была переплыть в этот день, потому что моя мама и отчим прилетели со Штатов поддержать меня. Мне не хотелось их разочаровать.

Мне нельзя было касаться катера или опираться на что-либо. Первые часы я плыла без остановки, а потом каждые 20 минут я переворачивалась на спину, немного отдыхала и пила воду. Меня сопровождал катер, на борту которого были мои родители, двое друзей и врач. Они подавали мне питьевую воду и здорово поддержали.

Сдаться или остановиться означало не только подвести себя, но и навести сомнения на способности женщин. Появился бы лишний повод сказать: «Ну конечно, она же девчонка, а девчонки слабые, девчонки сдаются». Как только я опустилась в воду, я знала, что варианта сдаться у меня нет.

Меня вдохновляют кыргызстанцы, которые живут так, как им нравится. Они не сдаются, несмотря на огромное общественное давление. Я представляю, как непросто делать по-своему, когда люди вокруг задают абсолютно бестактные вопросы или постоянно советуют, как жить.

В селе мне нескучно. Я купила укулеле, научилась по ютубу играть на нем. Петь на кыргызском, правда, еще не научилась.

Автор: Алина Жетигенова

Оригинал опубликован на сайте sheisnomad

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